Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

Bank di Indonesia akan kembali beroperasi normal pada 19 Agustus 2025 setelah cuti bersama Hari Kemerdekaan. Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI siap melayani nasabah.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
Selasa, 19 Agustus 2025 | 05:10
Karyawan menghitung uang rupiah di salah satu kantor cabang BNI di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/6/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menghitung uang rupiah di salah satu kantor cabang BNI di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/6/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai cuti bersama nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa momentum kemerdekaan dapat dioptimalkan guna memperkuat semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju ke depan.

Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

SKB ini merupakan perubahan atas SKB No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Perubahan tersebut menetapkan tambahan cuti bersama pada 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dalam keputusan bersama itu disebutkan bahwa unit, satuan organisasi, lembaga, serta perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup kepentingan masyarakat luas, dapat mengatur penugasan pegawai, karyawan, atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan keputusan cuti bersama itu, operasional bank di Indonesia juga tutup, meskipun ada beberapa bank yang membuka layanan operasional terbatas.

Lantas, bagaimana jadwal operasional bank 19 Agustus 2025? Berikut penjelasannya

1. Bank Indonesia

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus 2025 serta sebagai apresiasi kepada masyarakat untuk merayakan proklamasi kemerdekaan, kegiatan operasional Bank Indonesia pada 18 Agustus 2025 ditiadakan.

Hal ini merujuk pada Keputusan Bersama 3 Menteri[1] terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Dengan keputusan tersebut, Bank Indonesia tidak menyelenggarakan:

Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Layanan Operasional Kas
Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
Penerbitan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), dan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)
Adapun pelaksanaan kegiatan operasional di industri sektor keuangan menjadi pertimbangan dan kewenangan masing-masing institusi.

2. BCA

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, berikut kami informasikan jadwal operasional seluruh kantor Cabang BCA dan layanan Weekend Banking selama libur dan cuti bersama.

16 Agustus 2025 – Weekend Banking beroperasi normal
17 Agustus 2025 – Layanan Weekend Banking tidak beroperasi
18 Agustus 2025 – Layanan kantor Cabang BCA tidak beroperasi 
Selama periode libur dan cuti bersama tersebut, Anda tetap dapat melakukan berbagai transaksi perbankan melalui myBCA, BCA mobile, KlikBCA, dan ATM BCA. Seluruh kantor cabang BCA akan beroperasi kembali pada 19 Agustus 2025.

Untuk informasi layanan layanan Weekend Banking BCA, silakan klik di sini. 

Informasi lebih lanjut mengenai layanan kantor Cabang BCA, silakan menghubungi Halo BCA di nomor 1500888 atau via aplikasi haloBCA.

3. BRI

Seluruh kantor BRI tidak beroperasi pada tanggal 18 Agustus 2025. Kantor BRI beroperasi normal pada tanggal 19 Agustus 2025. Jam operasional kantor BRI yaitu dimulai pukul 08.00-15.00 untuk jam layanan kas dan jam layanan nasabah dimulai pukul 08.00-16.00 waktu setempat.

4. Bank Mandiri

Bank Mandiri buka terbatas pada periode tanggal 16-18 Agustus 2025, dan kembali buka besok, 19 Agustus 2025.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada Nasabah, bersama ini kami informasikan penyesuaian jam Layanan kepada Nasabah di Kantor Cabang Bank Mandiri yaitu pukul 08.00 - 15.00 waktu setempat.

5. Bank BNI

Bank BNI juga membuka layanan operasional terbatas pada tanggal 18 Agustus 2025, dan akan kembali buka hari ini, 19 Agustus 2025.

 

Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

