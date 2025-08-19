Bisnis Indonesia Premium
Korban Penipuan Online di RI Baru Lapor setelah 12 Jam, OJK Ingatkan Pentingnya Waktu Kritis

OJK menyoroti pentingnya melapor cepat setelah terkena penipuan online, idealnya dalam 15 menit setelah kejadian. krusial untuk pelacakan dan pemblokiran.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara
Selasa, 19 Agustus 2025 | 17:59
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara edukasi keuangan yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Toba, Balige Sumatera Utara, Jumat (9/8/2024). Dok OJK
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara edukasi keuangan yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Toba, Balige Sumatera Utara, Jumat (9/8/2024). Dok OJK

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan korban penipuan atau scam online di sektor keuangan rata-rata baru melapor setelah 12 jam kejadian. Hal ini sangat berbeda dengan negara lain yang rata-rata langsung melapor setelah 15 menit kejadian.

Padahal menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, 12 jam pertama adalah waktu yang sangat krusial (critical time) untuk melakukan pelacakan dan pemblokiran secara efektif. Jika sudah lewat dari itu, prosesnya akan jauh lebih sulit, meskipun masih mungkin dilakukan.

“Karena dalam periode yang critical time itulah, suatu transaksi sudah bergerak beberapa kali, yang di waktu lalu pergerakan antar rekening saja, antar bank itu sudah menjadi persoalan,” katanya seusai meluncurkan kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dia membeberkan kemungkinan masyarakat lama melapor karena waktu kejadiannya berlangsung pada malam hari atau hari libur, yang biasanya tidak menjadi hari aktif bekerja. Kemudian, ada juga faktor psikologis seperti malu dan takut ketahuan pihak lain.

Namun, melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dan Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) OJK, Mahendra optimistis bahwa bisa melakukan upaya atau penanggulangan scam yang cepat. Asalkan dibarengi dengan pelaporan yang cepat, sehingga probabilitas menyelamatkan dana yang terkena scam pun meningkat.

“Tidak bisa kita sampaikan apakah dijamin, tidak dijamin, tapi terbukti bahwa mereka yang lebih cepat memberikan pelaporan, probabilitas untuk dana yang bisa diselamatkan jauh meningkat dibandingkan yang semakin lama atau sudah lewat critical time tadi,” tegas Mahendra.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengatakan kecepatan korban melapor terkena scam online di keuangan itu sangatlah penting.

“Karena kecepatan mereka lapor akan menentukan banget, mereka bisa berhasil kita selamatkan nggak dananya,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Sependapat, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengeklaim salah satu ciri di Indonesia adalah korban yang terkena penipuan di dunia maya itu baru melapor setelah 12 jam kemudian.

“Ini juga yang menjadi penting bahwa waktu menjadi faktor utama bagaimana kita bisa menyasar penjahat-penjahat digital. Makanya sekaligus kami sosialisasikan disini bahwa kalau ada yang terkena scam, tolong segera melaporkan,” katanya.

Komdigi, katanya, terus berupaya melakukan takedown dan pemblokiran terhadap entitas-entitas yang melakukan penipuan. Dia berjanji, IASC dan Satgas Pasti akan terus bekerja lebih cepat lagi.

Warga RI Rugi Rp4,6 Triliun akibat Penipuan Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat karena penipuan atau scam online mencapai Rp4,6 triliun sejak November 2024 hingga 17 Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan angka ini berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) OJK yang dibentuk pada November 2024.

Semula, dia menyebut berdasarkan studi IASC, angka kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp2 triliun dalam waktu 1,5 tahun. Namun, nyatanya baru 10 bulan saja angka kerugian telah menyentuh Rp4,6 triliun.

“Kemudian, sehari itu IASC menerima 700—800 laporan. Ini angkanya jauh lebih tinggi mungkin kalau di Singapura sekitar 140—150 [laporan],” katanya dalam acara launching kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal, di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Berdasarkan materi yang disampaikan Kiki, sapaan akrabnya, terlihat sejak November—17 Agustus 2025 IASC menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

 

Annisa Nurul Amara
Wibi Pangestu Pratama

Seabank Raup Laba Bersih Rp213,80 Miliar, Tumbuh 33,67% YoY pada Semester I/2025
Perbankan
39 menit yang lalu

Seabank Raup Laba Bersih Rp213,80 Miliar, Tumbuh 33,67% YoY pada Semester I/2025

Korban Penipuan Online di RI Baru Lapor setelah 12 Jam, OJK Ingatkan Pentingnya Waktu Kritis
Fintech
53 menit yang lalu

Korban Penipuan Online di RI Baru Lapor setelah 12 Jam, OJK Ingatkan Pentingnya Waktu Kritis

Bos OJK Ungkap Alasan RI Belum Terapkan Universal Banking
Perbankan
1 jam yang lalu

Bos OJK Ungkap Alasan RI Belum Terapkan Universal Banking

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama
Perbankan
2 jam yang lalu

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
3 jam yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Data 1,1 Juta Nasabah Allianz Life AS Bobol akibat Peretasan
Asuransi
2 jam yang lalu

Data 1,1 Juta Nasabah Allianz Life AS Bobol akibat Peretasan

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Perbankan
18 Agt 2025 | 12:54 WIB

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

