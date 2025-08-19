Seabank Raup Laba Bersih Rp213,80 Miliar, Tumbuh 33,67% YoY pada Semester I/2025

Bisnis Indonesia Premium
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 18:13
Seabank Indonesia./Istimewa
Seabank Indonesia./Istimewa
  • Seabank mencatat laba bersih Rp213,80 miliar pada semester I/2025, meningkat 33,67% YoY dari Rp159,95 miliar.
  • Pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 44,35% YoY menjadi Rp3,62 triliun mendukung kinerja positif Seabank.
  • Seabank mengalami peningkatan kredit 44,49% YoY menjadi Rp25,99 triliun, dengan rasio NPL turun dari 1,98% menjadi 1,68%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Bank digital PT Bank Seabank Indonesia (Seabank) membukukan laba bersih sebesar Rp213,80 miliar pada semester I/2025. Capaian itu meningkat 33,67% secara tahunan (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp159,95 miliar.

Kinerja itu ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Dikutip dari laporan kinerja perseroan, Seabank mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp3,62 triliun, tumbuh 44,35% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp2,51 triliun.

Pertumbuhan pendapatan bunga bersih ini ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar 39,16% YoY menjadi Rp4,25 triliun. Sementara, beban bunga tercatat naik 15,33% YoY menjadi Rp629,45 miliar pada semester I/2025, dari sebelumnya Rp545,76 miliar pada semester I/2024.

Kendati begitu, beban kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tercatat impairment Seabank mencapai Rp2,75 triliun atau melonjak 67,24% YoY dari Rp1,64 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi intermediasi, bank digital milik Sea Group itu mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 44,49% YoY menjadi Rp25,99 triliun pada paruh pertama 2025 dari periode yang sama tahun lalu Rp17,99 triliun.

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga Seabank tercatat sebesar Rp28,32 triliun pada paruh pertama 2025. Realisasi itu meningkat 20,56% YoY dari sebelumnya Rp23,49 triliun pada semester I/2024.

Realisasi DPK pada semester I/2025 ini ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro, tabungan, dan deposito. Secara perinci simpanan giro tumbuh 35,94% YoY menjadi Rp7,02 triliun, tabungan naik 30,29% YoY menjadi Rp12,40 triliun, dan deposito tumbuh tipis 1,02% YoY menjadi Rp8,89 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit mendongkrak rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Seabank sebesar 91,80% dari 76,59% pada semester I/2024.

Seabank juga mencatat adanya pemulihan kualitas aset. Dalam laporannya, Seabank mencatat rasio kredit bermasalah atau NPL gross turun dari 1,98% menjadi 1,68% pada semester I/2025.

Dari sisi profitabilitas, Return on Asset (ROA) Seabank naik dari 1,29% menjadi 1,53%, sedangkan Net Interest Margin (NIM) tumbuh dari 15,82% menjadi 20,20%.

“Kita bersyukur atas capaian positif Seabank di semester I/2025. Kita tidak cepat puas dan akan terus berinovasi dalam produk dan layanan bagi nasabah serta terus mendukung perluasan edukasi literasi serta inklusi keuangan di Indonesia,” kata Direktur Utama Seabank Sasmaya Tuhuleley dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

