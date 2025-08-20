BI Kembali Pangkas Suku Bunga BI Rate Jadi 5% pada Agustus 2025

Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi 5% pada Agustus 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah, meski di luar ekspektasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudesial selama beberapa bulan terakhir.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025).

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Faciulity 25 bps menjadi 5,75%.

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Adapun pada RDG Juli 2025, bank sentral memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Kemudian, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6%.

Di luar Ekspektasi

Keputusan BI itu di luar ekspektasi pasar yang memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga acuan alias BI Rate di level 5,25% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (20/8/2025) esok.

Sekadar catatan bahwa survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 29 dari 38 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga, sedangkan sisanya memprediksi penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan BI akan menahan suku bunga di 5,25%. Dia mengingatkan bahwa inflasi umum melanjutkan tren kenaikan sejak Mei 2025, yang kini menyentuh 2,37% secara tahunan pada Juli 2025.

Teuku tidak menampik bahwa beberapa pekan terakhir modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia sekitar US$1,08 miliar sehingga mendorong penguatan rupiah hingga 1,04% secara bulanan dalam 30 hari terakhir, akibat ekspektasi pemotongan suku bunga oleh bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa mulai berlakunya tarif resiprokal Trump pada awal Agustus ini berpotensi memicu tekanan inflasi di beberapa bulan mendatang sehingga penurunan BI Rate saat ini akan memperparah tekanan inflasi tersebut.

"Oleh karena itu, kami berpandangan Bank Indonesia perlu menahan suku bunga acuannya di 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur di Agustus 2025," jelas Teuku dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede merupakan salah satu ekonom yang memperkirakan BI akan menurunkan suku bunga acuan. Josua beralasan, inflasi saat ini berada di kisaran bawah target BI 2–4%.

Bahkan, sambungnya, suku bunga kebijakan riil ekspektasian (real policy rate ex-ante) masih positif di kisaran +2,5–3% setelah pemangkasan 25 bps. Oleh sebab itu, dia meyakini posisi BI tetap dinilai longgar secara terukur.

“Tekanan biaya—pangan/energi—mereda, administrated prices relatif stabil, dan output gap belum menutup penuh—semua konsisten dengan penurunan bertahap,” ujar Josua, Selasa (19/8/2025).

Tak hanya itu, dia menjelaskan rupiah menguat sekitar 1,3% month-to-date (MtD) terhadap dolar AS sejak akhir Juli hingga 19 Agustus sehingga menjadikannya salah satu top-3 mata uang Asia. Sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun sekitar 15 bps ke kisaran 6,4–6,5%.

Menurut Josua, indikator-indikator itu menandakan premi risiko (risk premium) menyempit dan cadangan devisa tetap terkendali sehingga ruang pelonggaran tidak berisiko memicu volatilitas pasar valuta asing.

Di sisi lain, lelang SRBI tenor 12 bulan menunjukkan imbal hasil rata-rata tertimbang (weighted average yield) pemenang turun sekitar 36 bps sejak 18 Juli (pasca pemangkasan BI Rate pada Juli) hingga 15 Agustus. Pergeseran kurva SRBI yang menurun juga mengindikasikan stance moneter BI semakin longgar.

Josua menambahkan, dengan pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5% dan kredit tumbuh tinggi atau digit, pemangkasan 25 bps akan membantu transmisi ke suku bunga kredit tanpa mengorbankan stabilitas.

“Apalagi BI masih mempertahankan policy-mix [kebijakan campuran] melalui triple intervention [intervensi tiga lapis], instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk meredam volatilitas arus modal dan nilai tukar,” tutupnya.