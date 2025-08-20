KB Kookmin Card Tambah Kepemilikan di Kredit Plus jadi 85%

KB Kookmin Card meningkatkan kepemilikan di Kreditplus menjadi 85% setelah mengakuisisi 5% saham dari PT Finansia Pacifica Raya, disetujui OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - PT KB Finansia Multi Finance (FMF) atau yang lebih dikenal dengan leasing Kreditplus, mengumumkan perubahan struktur kepemilikan saham di dalam perusahaan.

Kisup Wi, Wakil Direktur Utama Kreditplus menyampaikan bahwa para pemegang saham perseroan menyepakati pengalihan saham melalui keputusan sirkuler pada 19 Agustus 2025 yang telah disahkan melalui akta notaris.

Dalam transaksi ini, saham milik PT Finansia Pacifica Raya kembali dialihkan kepada KB Kookmin Card. Perinciannya, sebanyak 11,31 juta lembar saham milik Finansia Pacifca atau setara 5% dialihkan kepada KB Kookmin Card. Dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar, sehingga secara nominal transaksi tersebut bernilai Rp11,31 miliar.

"Setelah menyelesaikan penjualan saham, para pemegang saham menyepakati dan menyetujui perubahan komposisi pemegang saham perseroan," tulis Kisup dalam pernyataan resminya, Rabu (20/8/2025).

Disebutkan setelah transaksi, KB Kookmin Card menjadi pemegang saham mayoritas dengan 192,31 juta lembar saham atau 85% kepemilikan. Sementara itu, PT Finansia Pacifica Raya menguasai 33,93 juta lembar saham atau 15%. Total saham yang ditempatkan dan disetor penuh di FMF tidak berubah, yakni 226,25 juta lembar dengan nilai nominal Rp226,25 miliar.

Meski demikian tidak dijelaskan nilai penjualan ini.

Akan tetapi sebagai perbandingan, KB Kookfmin Card pada 2019 mengakuisisi PT Finansia Multi Finance (Kreditplus) senilai US$81,28 juta atau setara Rp1,14 triliun. Artinya, akuisisi 5% tambahan dengan acuan valuasi 2019, maka nilai pelepasan 5% ini setara sekitar Rp71 miliar.

Persetujuan transaksi ini telah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-185/PL.02/2025 tanggal 5 Agustus 2025 terkait rencana perubahan kepemilikan.