Bank Swasta Mulai Lakukan Penyesuaian Bunga Deposito usai BI Rate Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank swasta melakukan penyesuaian terhadap bunga deposito usai Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan BI Rate dan mulai berlaku Agustus 2025.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa suku bunga deposito mengalami peningkatan, khususnya untuk tenor 1 bulan. Bank Sentral mengungkap, suku bunga deposito untuk 1 bulan meningkat dari 4,81% pada Mei 2025 menjadi 4,85% pada Juni 2025. Peningkatan ini seiring dengan persaingan bank untuk mendapat pendanaan.

Sementara itu, BI menyebut suku bunga kredit perbankan masih tinggi pada Juni 2025 yakni 9,16%, tidak jauh berbeda dari posisi Mei 2025 sebesar 9,18%.

Adapun, BI telah memangkas suku bunga pada Mei dan Juli 2025. Saat ini, BI Rate berada pada posisi 5,25% usai RDG BI memutuskan untuk memangkas 25 bps pada Rabu (16/7/2025). Suku bunga Deposit Facility ditetapkan sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,00%.

Sejumlah bank terpantau melakukan penyesuaian suku bunga deposito, terutama untuk simpanan dalam mata uang rupiah. Dari informasi yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat dua bank swasta besar yang telah mengumumkan penyesuaian bunga deposito usai BI Rate dipangkas, yaitu BCA dan Bank Mega.

Lantas usai pemangkasan suku bunga BI, berapakah tingkat suku bunga deposito terutama BBCA dan MEGA? Berikut informasi lengkapnya:

Suku Bunga Deposito BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melakukan penyesuaian suku bunga deposito rupiah yang berlaku sejak 21 Juli 2025. Perseroan tercatat menurunkan bunga deposito sebesar 25 basis points (bps) untuk simpanan di bawah Rp2 miliar, dengan tenor 1 bulan dan 3 bulan.

Untuk rate terbaru, simpanan tersebut mendapatkan bunga 2,75% per tahun dari sebelumnya 3% per tahun. Kendati begitu, terdapat kenaikan untuk tenor 6 bulan dan 12 bulan sebesar 50 bps menjadi 2,75% dan 2,50% per tahun dari sebelumnya 2,25% dan 2,00% per tahun.

Sebelumnya, Hera F. Haryn selaku EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA menjelaskan bahwa perseroan akan sejalan dengan kebijakan suku bunga acuan BI. BCA juga menimbang berbagai faktor lain dalam transmisi tersebut.

“Dalam menentukan kebijakan suku bunga, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan, parameter makroekonomi lainnya, kondisi likuiditas sektor perbankan, dan kondisi pasar yang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran,” katanya kepada Bisnis, Kamis (17/7/2025).

Mata Uang 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan < Rp10 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp10 Juta - < Rp100 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp100 Juta - < Rp500 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp500 Juta - < Rp2 Miliar 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp2 Miliar - < Rp5 Miliar 3,15% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp5 Miliar - < Rp10 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp10 Miliar - < Rp25 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp25 Miliar - < Rp100 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp100 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50%

Suku Bunga Deposito Bank Mega

PT Bank Mega Tbk. (MEGA) menetapkan suku bunga deposito rupiah pada kisaran 1,75% - 2,75% hingga 14 September 2025. Kemudian mulai 15 September 2025, bank milik konglomerat Chairul Tanjung itu menawarkan suku bunga deposito pada rentang 1,50% - 2,50%.

Tier Nominal (IDR) Berlaku hingga 14 September 2025 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan I < 100 Juta 2,00% 2,00% 2,00% 1,75% 1,75% II >= 100 Juta s.d < 500 Juta 2,25% 2,25% 2,50% 2,25% 2,25% III >= 500 Juta 2,50% 2,50% 2,75% 2,50% 2,50%

Untuk suku bunga deposito yang mulai berlaku pada 15 September 2025, Bank Mega terpantau menurunkan bunga deposito sebesar 25 basis points (bps) untuk simpanan di bawah Rp100 juta, di atas Rp100 juta - di bawah Rp500 juta, dan minimal Rp500 juta.

Untuk rate terbaru, simpanan di bawah Rp100 juta mendapatkan bunga 1,75% per tahun dari sebelumnya 2,00% per tahun untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Sementara, untuk tenor 12 bulan dan 24 bulan mendapatkan bunga 1,50% per tahun dari 1,75% per tahun.