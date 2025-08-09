Daftar Bunga Deposito Terbaru BCA, Mandiri, BRI, dan BNI Agustus 2025, Tertinggi 3,50%

Simak suku bunga deposito terbaru BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI per Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan terpantau melakukan penyesuaian suku bunga deposito. Berikut daftar lengkap suku bunga deposito terbaru dari BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk Agustus 2025.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya mencatat, suku bunga deposito bank masih mengalami peningkatan khususnya untuk tenor 1 bulan. Bank Sentral mengungkap, suku bunga deposito 1 bulan meningkat dari 4,81% pada Mei 2025 menjadi 4,85% pada Juni 2025.

Sementara itu, suku bunga kredit perbankan juga masih tinggi pada level 9,16% pada Juni 2025, tidak jauh berbeda dari Mei 2025 yang berada pada posisi 9,18%.

Untuk diketahui, BI telah memangkas suku bunga pada Mei dan Juli 2025. Saat ini, BI Rate berada pada posisi 5,25%. Sejumlah bank terpantau melakukan penyesuaian suku bunga deposito, terutama untuk simpanan dalam mata uang rupiah.

Berikut daftar lengkap suku bunga deposito terbaru dari BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk Agustus 2025:

Suku Bunga Deposito BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) sejak 21 Juli 2025 melakukan penyesuaian suku bunga deposito rupiah. Perseroan tercatat menurunkan bunga deposito sebesar 25 basis points (bps) untuk simpanan di bawah Rp2 miliar, dengan tenor 1 bulan dan 3 bulan.

Untuk rate terbaru, simpanan tersebut mendapatkan bunga 2,75% per tahun dari sebelumnya 3% per tahun. Kendati begitu, terdapat kenaikan untuk tenor 6 bulan dan 12 bulan sebesar 50 bps menjadi 2,75% dan 2,50% per tahun dari sebelumnya 2,25% dan 2,00% per tahun.

Mata Uang 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan < Rp10 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp10 Juta - < Rp100 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp100 Juta - < Rp500 Juta 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp500 Juta - < Rp2 Miliar 2,75% 2,75% 2,75% 2,50% ≥ Rp2 Miliar - < Rp5 Miliar 3,15% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp5 Miliar - < Rp10 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp10 Miliar - < Rp25 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp25 Miliar - < Rp100 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50% ≥ Rp100 Miliar 3,25% 3,00% 2,75% 2,50%

Suku Bunga Deposito Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) per 15 Juli 2025 menetapkan suku bunga deposito rupiah pada kisaran 2,25% - 2,50% per tahun.

Deposito rupiah Bank Mandiri dapat dibuka dengan setoran minimal Rp10 juta jika pembukaan melalui kantor cabang dan Rp1 juta melalui Livin' by Mandiri.

Tier 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan < Rp100 Juta 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% ≥ Rp100 Juta s.d. < Rp1 Miliar 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% ≥ Rp1 Miliar s.d. < Rp2 Miliar 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% ≥ Rp2 Miliar s.d. < Rp5 Miliar 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% ≥ Rp5 Miliar 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50%

Suku Bunga Deposito BRI

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menawarkan suku bunga deposito pada rentang 3,00% - 3,50% per tahun. Suku bunga deposito ini belum mengalami perubahan sejak 1 Oktober 2024.

Adapun setoran awal untuk deposito rupiah sebesar Rp10 juta jika pembukaan melalui unit kerja BRI, sedangkan melalui internet banking minimal Rp5 juta dan maksimal Rp100 juta. Tenor yang tersedia yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

Nominal 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan < Rp100 Juta 3,35% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Rp100 Juta s/d Rp2 Miliar 3,35% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% > Rp2 Miliar 3,35% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Suku Bunga Deposito BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan suku bunga deposito pada rentang 2,25% - 3,00% per tahun. Suku bunga deposito tidak mengalami perubahan sejak 31 Oktober 2022.

Nasabah perlu menyiapkan dana sebesar Rp5 juta untuk membuka rekening deposito rupiah BNI, untuk penempatan awal.