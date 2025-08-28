Bisnis Indonesia Premium
BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)

Bank Neo Commerce (BBYB) menyesuaikan bunga simpanan seiring penurunan BI Rate menjadi 5% dengan fokus pada likuiditas dan pertumbuhan dana murah (CASA).
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:18
Karyawan melayani nasabah di digital lounge PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) di Jakarta, Selasa (7/2/2023). Bisnis/Suselo Jati
Karyawan melayani nasabah di digital lounge PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) di Jakarta, Selasa (7/2/2023). Bisnis/Suselo Jati
Ringkasan Berita
  • Bank Neo Commerce akan menyesuaikan bunga tabungan sesuai dinamika pasar dan kondisi likuiditas internal untuk menjaga net interest margin tetap sehat.
  • Bank Neo memiliki ruang untuk menyesuaikan bunga simpanan berkat likuiditas yang solid dan berkomitmen memperkuat pertumbuhan dana murah (CASA) dengan meningkatkan kapabilitas transaksi nasabah.
  • Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) membeberkan strategi dalam menjaga bunga simpanan di tengah tren penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). 

Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menyesuaikan tingkat bunga tabungan sesuai dengan dinamika pasar dan kondisi likuiditas internal. 

“Kami akan terus sesuaikan bunga tabungan dengan bunga di pasar dan tingkat likuiditas Bank Neo. Tentunya semuanya untuk jaga agar NIM [net interest margin] tetap sehat,” kata Eri kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025). 

Eri menambahkan ruang penyesuaian bunga simpanan masih terbuka seiring dengan posisi likuiditas Bank Neo yang cukup solid. “Dikarenakan tingkat likuiditas kami yang cukup sehat, kami ada ruangan untuk melakukan adjustment,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bank Neo juga berkomitmen untuk memperkuat pertumbuhan dana murah (CASA) di tengah tren penurunan suku bunga. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kapabilitas transaksi nasabah, baik dalam pembayaran maupun investasi. 

“Pertumbuhan dana CASA akan terus kita dorong dan fokuskan, di mana kapabilitas transaksi dalam hal pembayaran dan investasi adalah faktor utama untuk kesuksesannya,” tegas Eri.

Sebagaimana diketahui, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir. 

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo melalui video conference, Rabu (20/8/2025). 

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)
Perbankan
41 menit yang lalu

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?
Perbankan
1 jam yang lalu

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?

Pakar Ungkap Alasan OJK Tak Langsung Atur Batas Suku Bunga Pinjol sejak Awal
Fintech
1 jam yang lalu

Pakar Ungkap Alasan OJK Tak Langsung Atur Batas Suku Bunga Pinjol sejak Awal

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
7 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

Syarat dan Cara Periksa Mata dan Klaim Kacamata Gratis Pakai BPJS Kesehatan
Asuransi
1 jam yang lalu

Syarat dan Cara Periksa Mata dan Klaim Kacamata Gratis Pakai BPJS Kesehatan

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
22 menit yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

Nomura Singapore Dekap 964,75 Juta Saham Bekasi Fajar (BEST)
Perbankan
2 jam yang lalu

Nomura Singapore Dekap 964,75 Juta Saham Bekasi Fajar (BEST)

