Laba Bersih BTN Rp1,7 Triliun pada Semester I/2025

BTN mencatat laba bersih Rp1,7 triliun di semester I/2025, naik 13,6% yoy. Sementara laba BTN Syariah tumbuh 18% menjadi senilai Rp401 miliar.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:26
Gedung Bank Tabungan Negara (BTN)/dok. BTN
Gedung Bank Tabungan Negara (BTN)/dok. BTN
Ringkasan Berita
  • PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada semester I/2025, naik 13,6% year-on-year (yoy) dari Rp1,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
  • Pertumbuhan laba BTN didorong oleh peningkatan pendapatan bunga kredit sebesar 23,5% yoy menjadi Rp18,50 triliun, serta peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,2% yoy menjadi Rp406,38 triliun.
  • Unit Usaha Syariah BTN, BTN Syariah, mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 18,0% yoy menjadi Rp65,56 triliun, dengan laba bersih mencapai Rp401 miliar, naik 8,3% yoy, menjelang proses spin-off menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I/2025. 

Laba BTN tersebut naik 13,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun. 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pertumbuhan laba bersih BTN ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5% yoy menjadi Rp18,50 triliun hingga Juni 2025, melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3% yoy. 

Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun hingga semester I/2025. Lalu margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4% per akhir Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,0%. Adapun cost-to-income ratio (CIR) membaik ke level 43,8% dari sebelumnya 58,8%. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - TradingView

“BTN bisa mencatatkan profitabilitas yang membaik sebab strategi yang dijalankan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasinya,” tutur Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Di sisi perolehan dana masyarakat, BTN mampu membukukan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp406,38 triliun hingga semester I-2025, bertumbuh double digit atau 11,2% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp365,38 triliun. Laju DPK BTN tersebut terpantau berada di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang sebesar 6,6% yoy per akhir Juni 2025. 

Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN sejalan dengan upaya perseroan untuk memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah (Current Account Saving Account/CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi. 

Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp376,11 triliun hingga semester I/2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp352,06 triliun.

Penyaluran kredit hingga Juni 2025 ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,2% yoy menjadi Rp317,77 triliun dan sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5% yoy menjadi Rp58,34 triliun. 

Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5% menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8% menjadi Rp110,72 triliun.

BTN membukukan total aset sebesar Rp484,96 triliun hingga semester I/2025, bertumbuh 6,4% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp455,60 triliun.

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

