Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil

Bank Mandiri melaporkan likuiditas stabil meski pertumbuhan kredit secara industri pada Juli 2025 melambat.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:39
Share
Gedung Kantor Pusat Bank Mandiri atau Menara Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (5/7/2025). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan pemindahan alamat kantor pusat ke Menara Mandiri dari sebelumnya di Wisma Mandiri Jalan Gatot Soebroto. Bisnis/Himawan L Nugraha
Gedung Kantor Pusat Bank Mandiri atau Menara Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (5/7/2025). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan pemindahan alamat kantor pusat ke Menara Mandiri dari sebelumnya di Wisma Mandiri Jalan Gatot Soebroto. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2025 melambat menjadi 7,03% YoY, namun likuiditas tetap stabil dengan rasio NPL di level 2,28%.
  • Himpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh stabil di level 7% YoY dengan rasio loan to deposit sebesar 86,5%, mencerminkan stabilitas likuiditas industri.
  • Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit wholesale sebesar 15,8% YoY dan KPR sebesar 14,2% YoY, dengan rasio NPL lebih rendah dari rata-rata industri di 1,06%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyebut kondisi likuiditas perbankan relatif stabil di saat pertumbuhan kredit pada Juli 2025 melambat dibanding bulan sebelumnya.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyampaikan, kredit perbankan tercatat tumbuh 7,03% secara tahunan (year on year/YoY) pada Juli 2025 atau melambat dibanding bulan sebelumnya. Kendati begitu, dia menilai bahwa perbankan masih dapat menjaga kualitas asetnya, tercermin dari data rasio non-performing Loan (NPL) terjaga di level 2,28%.

Dari sisi penghimpunan dana, Ari menyampaikan bahwa himpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh stabil di level 7% YoY dengan rasio loan to deposit yang masih berada pada level 86,5%.

“Hal ini tentu saja mencerminkan bahwa kondisi likuiditas industri yang relatif stabil,” kata Ari dalam agenda Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

Ke depan, BMRI masih melihat peluang membaiknya kondisi likuiditas perbankan, yang didukung oleh kebijakan yang ekspansif, baik dari sisi moneter maupun fiskal.

Di sisi lain, Ari menyebut bahwa Bank Mandiri menunjukkan kinerja intermediasi yang positif. Hingga Mei 2025, dia mengungkap bahwa perseroan mencatat pertumbuhan kredit wholesale sebesar 15,8% YoY, jauh di atas rata-rata industri 8,43% YoY.

Baca Juga

Kemudian, BMRI mencatat kredit perumahan atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh sebesar 14,2% YoY. Sementara, segmen ritel naik 8,95% YoY, sejalan dengan tren industri.

Ari juga mengungkap, kualitas kredit BMRI tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,06% secara bank only pada periode yang sama, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata industri.

“Bank mandiri akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan pastinya mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tetap tangguh dalam menghadapi berbagai siklus ekonomi dan dinamika pasar,” pungkasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
13 menit yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi
Premium
43 menit yang lalu

Sinyal Titik Nadir Lanjutan Harga Kopi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

When Foreign Investors Keep Pouring Money into Driving the IDX Composite

When Foreign Investors Keep Pouring Money into Driving the IDX Composite

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (28/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Bank Mandiri (BMRI) Turunkan Bunga Kredit usai BI Rate jadi 5%

Bank Mandiri (BMRI) Turunkan Bunga Kredit usai BI Rate jadi 5%

Mandiri Indonesia Open 2025 Hadirkan 150 Pegolf, Perebutkan Hadiah Total US$500.000

Mandiri Indonesia Open 2025 Hadirkan 150 Pegolf, Perebutkan Hadiah Total US$500.000

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Jatuh Tempo, Grup Djarum, Saratoga, Sinarmas Bayar Rp10,81 Triliun ke Investor Obligasi

Jatuh Tempo, Grup Djarum, Saratoga, Sinarmas Bayar Rp10,81 Triliun ke Investor Obligasi

OJK Beberkan Daya Tahan Bank Kecil di Tengah Risiko Kredit Macet dan Likuiditas Seret

OJK Beberkan Daya Tahan Bank Kecil di Tengah Risiko Kredit Macet dan Likuiditas Seret

BI Tebar Insentif Likuiditas Rp384 Triliun hingga Agustus 2025, Terbesar ke Bank BUMN

BI Tebar Insentif Likuiditas Rp384 Triliun hingga Agustus 2025, Terbesar ke Bank BUMN

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG
Perbankan
14 menit yang lalu

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil
Perbankan
1 jam yang lalu

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan
Multifinance
1 jam yang lalu

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
8 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)
Perbankan
2 jam yang lalu

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
2 jam yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?
Perbankan
3 jam yang lalu

MNC Perkuat Kepemilikan BABP, Nobu Gandeng Hanwha: Sinyal Batal Merger?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Laba Bersih BTN Rp1,7 Triliun pada Semester I/2025

2

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

3

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah

4

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

5

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Laba Bersih BTN Rp1,7 Triliun pada Semester I/2025

2

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

3

LPS Siap Jalankan Penjaminan Polis, Tunggu Rampungnya Aturan Pemerintah

4

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

5

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan