Ekonom Bank Pelat Merah Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%

Bank Mandiri merevisi proyeksi pertumbuhan kredit 2025 jadi 8,75% YoY, turun dari 10,47% karena perlambatan penyaluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:15
Ilustrasi suku bunga perbankan./ Dok. Freepik.
Ilustrasi suku bunga perbankan./ Dok. Freepik.
Ringkasan Berita
  • Bank Mandiri memangkas proyeksi pertumbuhan kredit nasional pada 2025 dari 10,47% menjadi 8,75% year on year (YoY) karena realisasi penyaluran kredit yang melambat.
  • Perlambatan pertumbuhan kredit disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efek basis tinggi pada 2024 dan alternatif pendanaan yang lebih murah melalui pasar modal.
  • Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2025 sebesar 7,03% YoY, dengan sektor ekspor seperti pertambangan dan perkebunan sebagai pendorong utama.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memangkas proyeksi pertumbuhan kredit nasional pada 2025. Sebelumnya, Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan kredit nasional akan tumbuh sebesar 10,47% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025.

Dalam paparan proyeksi indikator makroekonomi yang disampaikan Head of Macroeconomic & Financial Market Research Department Bank Mandiri Dian Ayu Yustina, pertumbuhan kredit nasional diperkirakan tumbuh 8,75% YoY pada 2025.

“Pertumbuhan kredit 8,75% YoY,” demikian dalam paparan yang disampaikan Dian Ayu dalam agenda Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan pemangkasan proyeksi pertumbuhan kredit nasional tahun ini dilakukan usai mencermati realisasi penyaluran kredit yang masih melambat hingga pertengahan tahun.

Dia mengatakan hingga Juli 2025 pertumbuhan kredit baru mencapai 2,70% secara year to date (YTD), jauh di bawah tren historis. Padahal, kata dia, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan kredit justru mencatatkan salah satu kinerja terbaik dalam enam tahun terakhir.

“Jadi, ini polanya antara pertumbuhan kredit year-to-date dan DPK year-to-date di tahun ini dan tahun yang lalu, itu agak berbalik,” kata Andry.

Dia menuturkan, pertumbuhan kredit YTD tahun ini relatif rendah dalam lima tahun terakhir, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) justru menjadi salah satu yang paling tinggi, sehingga berdampak pada penurunan loan to deposit ratio (LDR). 

Menurutnya, perlambatan kredit disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari efek basis tinggi pada 2024, hingga adanya alternatif pendanaan yang lebih murah melalui instrumen pasar modal seperti obligasi seiring penurunan suku bunga acuan. Selain itu, sektor konsumsi dan segmen ritel juga masih menunjukkan permintaan yang relatif lambat.

Sebelumnya, Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan kredit nasional tumbuh sebesar 10,47% YoY pada 2025. Perkiraan tersebut dimuat dalam Daily Economic and Market Review yang dirilis pada 24 Maret 2025.

Bank pelat merah itu menuturkan, pertumbuhan ini didorong oleh tren penurunan suku bunga yang dapat menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan kredit dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan kredit nasional akan tumbuh sebesar 10,47% YoY pada 2025,” demikian dikutip Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan pada Juli 2025 tumbuh melambat dibanding bulan sebelumnya. Tercatat, kredit perbankan tumbuh 7,03% YoY pada Juli 2025.

Bank sentral juga mengungkap, pertumbuhan kredit dari sisi permintaan lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berorientasi ekspor, khususnya pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri, dan jasa sosial. 

“Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya,” demikian mengutip laman resmi BI, Kamis (28/8/2025).

Adapun secara keseluruhan, BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan berada dalam kisaran 8%-11% pada 2025. 

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Ekonom Bank Pelat Merah Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%
Perbankan
5 menit yang lalu

Ekonom Bank Pelat Merah Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Kredit 2025, Jadi 8,75%

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG
Perbankan
1 jam yang lalu

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil
Perbankan
2 jam yang lalu

Pertumbuhan Kredit Juli 2025 Setara DPK, Mandiri: Likuiditas Bank Relatif Stabil

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
10 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan
Multifinance
2 jam yang lalu

BRI Finance: Pelonggaran Aturan DP Bakal Dorong Masyarakat Beli Kendaraan

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong
Korporasi
3 jam yang lalu

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)
Perbankan
4 jam yang lalu

BI Rate Turun, Begini Arah Strategi Bunga Bank Neo (BBYB)

