Jenius SMBC Salurkan Kredit Rp3,5 Triliun pada Semester I/2025, Tumbuh 13%

Bisnis.com, JAKARTA – Layanan perbankan digital Jenius milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,3 triliun pada semester I/2025.

Communications and Daya Head SMBC Indonesia Andrie Darusman menyampaikan realisasi itu tumbuh 13% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Growth-nya 13%. Nominal [penyaluran kredit] Rp3,5 triliun sampai semester I/2025,” kata Andrie sharing session bersama Daya dan Jenius di Menara SMBC, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Digital Banking Product & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli menambahkan pertumbuhan kredit Jenius ini ditopang oleh beragam produk berbasis pembiayaan, salah satunya kartu kredit.

Febri mengatakan, pengguna kartu kredit Jenius terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan digital tersebut. Kendati begitu, dia tidak mengungkap secara rinci berapa persen pertumbuhan pengguna kartu kredit Jenius.

“Jenius itu very strong di kartu kredit karena we have the first digital credit cards yang semuanya fully managed dari mulai onboarding sampai bertransaksinya itu di-managed dalam app Jenius,” jelas Febri.

Selain kartu kredit, penyaluran kredit Jenius juga didorong oleh produk pembiayaan lain seperti Jenius Paylater dan Flexi Cash. Adapun hingga saat ini, Febri mengungkap pengguna Jenius telah mencapai sekitar 6,1 juta pengguna.

Dalam catatan Bisnis, Jenius sebelumnya tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,3 triliun pada kuartal I/2025 atau tumbuh 19% YoY.

Jenius Business Stream Head SMBC Indonesia Anita Ekasari sebelumnya mengungkapkan, pertumbuhan itu linier dengan jumlah nasabah yang terus bertambah hingga bulan ketiga tahun ini.

“Berdasarkan data kuartal I, penyaluran kredit di Jenius itu Rp3,3 triliun, tumbuh sebesar 19%. Total pengguna kita sudah lebih dari 6 juta atau tumbuh 8% [YoY],” katanya dalam konferensi pers di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Ke depan, Anita mengatakan bahwa Jenius akan lebih berfokus untuk meningkatkan transaksi nasabah melalui kartu kredit, salah satunya melalui pengembangan produk yang ada. Pihaknya pun meluncurkan fitur Kartu Kredit Tambahan Jenius atau s-Card.

Menurut Anita, produk ini bersifat supplementary dari nasabah kartu kredit eksisting, sehingga dapat diberikan untuk orang-orang terdekat sesuai kebutuhan.

“Pemilik Kartu Kredit Utama Jenius dapat memberikan s-Card kepada keluarga, orang terdekat, ataupun untuk diri sendiri, guna membantu budgeting kebutuhan yang spesifik,” pungkasnya.