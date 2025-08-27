Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jenius SMBC Salurkan Kredit Rp3,5 Triliun pada Semester I/2025, Tumbuh 13%

Jenius SMBC menyalurkan kredit Rp3,5 triliun pada Semester I/2025, tumbuh 13% YoY, didukung produk seperti kartu kredit.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:39
Share
Nasabah menggunakan aplikasi Jenius milik BTPN / Bisnis-Feni Freycinetia
Nasabah menggunakan aplikasi Jenius milik BTPN / Bisnis-Feni Freycinetia
Ringkasan Berita
  • Jenius, layanan perbankan digital dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk., menyalurkan kredit sebesar Rp3,5 triliun pada semester I/2025, tumbuh 13% year on year.
  • Pertumbuhan kredit Jenius didorong oleh produk berbasis pembiayaan seperti kartu kredit, Jenius Paylater, dan Flexi Cash, dengan pengguna mencapai sekitar 6,1 juta.
  • Jenius berencana meningkatkan transaksi nasabah melalui pengembangan produk kartu kredit, termasuk peluncuran fitur Kartu Kredit Tambahan Jenius atau s-Card.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Layanan perbankan digital Jenius milik PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,3 triliun pada semester I/2025. 

Communications and Daya Head SMBC Indonesia Andrie Darusman menyampaikan realisasi itu tumbuh 13% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Growth-nya 13%. Nominal [penyaluran kredit] Rp3,5 triliun sampai semester I/2025,” kata Andrie sharing session bersama Daya dan Jenius di Menara SMBC, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Digital Banking Product & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli menambahkan pertumbuhan kredit Jenius ini ditopang oleh beragam produk berbasis pembiayaan, salah satunya kartu kredit.

Febri mengatakan, pengguna kartu kredit Jenius terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan digital tersebut. Kendati begitu, dia tidak mengungkap secara rinci berapa persen pertumbuhan pengguna kartu kredit Jenius.

“Jenius itu very strong di kartu kredit karena we have the first digital credit cards yang semuanya fully managed dari mulai onboarding sampai bertransaksinya itu di-managed dalam app Jenius,” jelas Febri.

Baca Juga

Selain kartu kredit, penyaluran kredit Jenius juga didorong oleh produk pembiayaan lain seperti Jenius Paylater dan Flexi Cash. Adapun hingga saat ini, Febri mengungkap pengguna Jenius telah mencapai sekitar 6,1 juta pengguna. 

Dalam catatan Bisnis, Jenius sebelumnya tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,3 triliun pada kuartal I/2025 atau tumbuh 19% YoY.

Jenius Business Stream Head SMBC Indonesia Anita Ekasari sebelumnya mengungkapkan, pertumbuhan itu linier dengan jumlah nasabah yang terus bertambah hingga bulan ketiga tahun ini. 

“Berdasarkan data kuartal I, penyaluran kredit di Jenius itu Rp3,3 triliun, tumbuh sebesar 19%. Total pengguna kita sudah lebih dari 6 juta atau tumbuh 8% [YoY],” katanya dalam konferensi pers di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Ke depan, Anita mengatakan bahwa Jenius akan lebih berfokus untuk meningkatkan transaksi nasabah melalui kartu kredit, salah satunya melalui pengembangan produk yang ada. Pihaknya pun meluncurkan fitur Kartu Kredit Tambahan Jenius atau s-Card. 

Menurut Anita, produk ini bersifat supplementary dari nasabah kartu kredit eksisting, sehingga dapat diberikan untuk orang-orang terdekat sesuai kebutuhan. 

“Pemilik Kartu Kredit Utama Jenius dapat memberikan s-Card kepada keluarga, orang terdekat, ataupun untuk diri sendiri, guna membantu budgeting kebutuhan yang spesifik,” pungkasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)
Premium
2 jam yang lalu

BlackRock and Vanguard’s Huge Gains from Salim-Bakrie’s Bumi Resources (BRMS)

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)
Premium
4 jam yang lalu

Ada yang Ngebut di Saham Kalbe (KLBF)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

SMBC Indonesia (BTPN) Cetak Laba Rp1 Triliun per Semester I/2025

SMBC Indonesia (BTPN) Cetak Laba Rp1 Triliun per Semester I/2025

Laba Bersih SMBC Indonesia (BTPN) Rp633,77 Miliar pada Kuartal I/2025

Laba Bersih SMBC Indonesia (BTPN) Rp633,77 Miliar pada Kuartal I/2025

OJK Setujui SMBC Indonesia (BTPN) jadi Induk Konglomerasi Sumitomo Mitsui di RI

OJK Setujui SMBC Indonesia (BTPN) jadi Induk Konglomerasi Sumitomo Mitsui di RI

Rapor Kinerja Bank Jepang di Tanah Air (BDMN, BTPN Cs) pada Kuartal Pertama 2025

Rapor Kinerja Bank Jepang di Tanah Air (BDMN, BTPN Cs) pada Kuartal Pertama 2025

BTPN Syariah Komitmen Perluas Akses Keuangan Perempuan di NTB

BTPN Syariah Komitmen Perluas Akses Keuangan Perempuan di NTB

Laba BTPN Syariah (BTPS) Tumbuh 18% pada Kuartal I/2025

Laba BTPN Syariah (BTPS) Tumbuh 18% pada Kuartal I/2025

OPINI: Kedaulatan Digital, Kunci Masa Depan Penerimaan Pajak

OPINI: Kedaulatan Digital, Kunci Masa Depan Penerimaan Pajak

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jenius SMBC Salurkan Kredit Rp3,5 Triliun pada Semester I/2025, Tumbuh 13%
Perbankan
21 menit yang lalu

Jenius SMBC Salurkan Kredit Rp3,5 Triliun pada Semester I/2025, Tumbuh 13%

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Dampak Penurunan BI Rate ke Kinerja

Strategi Zurich Syariah Jaga Dana Tabarru Tetap Positif sejak Spin Off pada 2021
Asuransi
3 jam yang lalu

Strategi Zurich Syariah Jaga Dana Tabarru Tetap Positif sejak Spin Off pada 2021

AstraPay Catat Gross Transaction Value (GTV) Tembus Rp131,3 Triliun per Juli 2025
Fintech
3 jam yang lalu

AstraPay Catat Gross Transaction Value (GTV) Tembus Rp131,3 Triliun per Juli 2025

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (27/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI
Perbankan
4 jam yang lalu

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (27/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

3

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

4

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

5

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

3

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

4

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

5

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani