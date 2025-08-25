Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

BPKH raih opini WTP ke-7 dari BPK, buktikan tata kelola dana haji transparan dan akuntabel, dengan dana kelolaan 2024 capai Rp171,64 triliun.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 19:06
Share
BPKH Raih Opini WTP ke-7 dari BPK, Bukti Konsistensi Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
BPKH Raih Opini WTP ke-7 dari BPK, Bukti Konsistensi Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
Ringkasan Berita
  • BPKH meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh berturut-turut dari BPK, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
  • Kinerja keuangan BPKH tahun 2024 mencatat dana kelolaan mencapai Rp171,64 triliun, melebihi target dan menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.
  • Perolehan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji tahun 2024 mencapai Rp11,54 triliun, melampaui target dan berkontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan haji.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024.

Capaian ini merupakan yang ketujuh kali secara berturut-turut, menegaskan komitmen BPKH dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan syariah yang baik dalam mengelola dana haji umat.

Opini WTP diberikan BPK jika laporan keuangan memenuhi empat kriteria utama yaitu sesuai dengan standar akuntansi, mengikuti ketentuan perundangan, lahir dari sistem kontrol internal yang terpercaya, serta didukung bukti transaksi yang valid.

Menanggapi capaian ini, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam kegiatan Media Briefing di kantor BPKH, Jakarta, menyampaikan, "Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-7 ini adalah bentuk penghargaan terhadap integritas dan komitmen BPKH dalam menjaga kepercayaan umat. Ini bukan semata soal angka, tapi soal amanah," ujar Fadlul.

Senada dengan itu, Anggota BPKH Amri Yusuf menambahkan “Opini WTP adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Dana haji adalah dana umat yang jumlahnya sangat besar, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dengan opini WTP, jemaah mendapat ketenangan bahwa dananya dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipercaya,” jelas Amri.

Perolehan Dana Kelolaan 2024

Kinerja keuangan BPKH tahun 2024 juga menunjukkan hasil positif. Dana kelolaan mencapai Rp171,64 triliun melebihi target tahunan sebesar Rp169,95 triliun dan mencatatkan pencapaian sebesar 100,99%. Dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,94% dari tahun 2023 senilai Rp166,74 triliun.

Peningkatan kekayaan bersih BPKH juga tercatat signifikan pada 2024, dengan PIH (Penempatan Investasi Haji) tumbuh 2,98% dan DAU (Dana Abadi Umat) naik 1,05%.

Perolehan Nilai Manfaat 2024

Laporan Keuangan tahun 2024 mencatat bahwa perolehan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji mencapai Rp11,54 triliun, melampaui target sebesar Rp11,52 triliun, dengan pencapaian 100,17%. Nilai manfaat yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 5,68% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp10,92 triliun. Dari perolehan nilai manfaat yang diperoleh, BPKH telah berkontribusi untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun 2024 sebesar Rp8,1 triliun.

Yield dari pengelolaan dana haji tahun 2024 mencapai 6,97% dari target sebesar 6,78%, ini mencerminkan pengembalian yang optimal dari portofolio investasi syariah dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,72%. Capaian ini tidak lepas dari strategi

pengelolaan portofolio investasi yang adaptif dan berbasis prinsip syariah. Kegiatan Media Briefing juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira dan Indra Gunawan.

Capaian WTP dan Kinerja Keuangan BPKH ini sekaligus menjadi momentum bagi BPKH untuk terus memperkuat ekosistem keuangan syariah dan tata kelola dana haji yang modern, transparan, serta berbasis digital.

Sejak berdiri, BPKH selalu menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi. Bagi BPKH hal ini tidak bisa ditawar sebab laporan keuangan adalah cermin dari sejauh mana amanah itu dijalankan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
52 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
1 jam yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

BPKH Ambil Peran Strategis Pengembangan Keuangan Syariah Melalui IFN Dialogues 2025

BPKH Ambil Peran Strategis Pengembangan Keuangan Syariah Melalui IFN Dialogues 2025

BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Raker Komisi VIII DPR Bahas RUU Penyelenggaraan Haji

Perubahan BP Haji Jadi Kementerian Ditargetkan Rampung Selasa Depan

Perubahan BP Haji Jadi Kementerian Ditargetkan Rampung Selasa Depan

Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
Bisnis Syariah
16 menit yang lalu

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya
Asuransi
55 menit yang lalu

Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini
Perbankan
1 jam yang lalu

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
24 Agt 2025 | 17:25 WIB

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen
Asuransi
3 jam yang lalu

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
24 Agt 2025 | 18:25 WIB

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

OJK Beberkan Daya Tahan Bank Kecil di Tengah Risiko Kredit Macet dan Likuiditas Seret
Perbankan
4 jam yang lalu

OJK Beberkan Daya Tahan Bank Kecil di Tengah Risiko Kredit Macet dan Likuiditas Seret

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

2

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

3

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

4

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

5

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pengamanan Aksi Kirim Surat Massal ke KPK di Pati
4+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

2

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

3

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

4

BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

5

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK