Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (MTWI) akan membagikan dividen interim Rp8 miliar pada 24 September 2025, berdasarkan kinerja semester I/2025.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:27
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas di Jakarta. / Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten asuransi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (MTWI) mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 dengan total nilai Rp8 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Malacca Trust Insurance Iis Syarifuddin menjelaskan bahwa rencana pembagian ini sudah sesuai dengan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 21 Agustus 2025.

“Dengan rincian dividen interim yang akan dibayar sebagai berikut, total nilai dividen sebesar Rp8 miliar atau dividen per saham Rp2,73,” katanya dalam pengumuman, Senin (25/8/2025).

Adapun, pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja keuangan semester I/2025 yang mencatatkan laba bersih kepada entitas induk senilai Rp49,13 miliar. Angka tersebut tumbuh 36% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp110 miliar dan total ekuitas perusahaan mencapai Rp405 miliar.

Berikut Jadwal Pembagian Dividen MTWI:

  • 2 September 2025: Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi
  • 3 September 2025: Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi
  • 4 September 2025: Cum dividen di pasar tunai
  • 8 September 2025: Ex dividen di pasar tunai
  • 4 September 2025 (16:00 WIB): Daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai
  • 24 September 2025: Pembayaran dividen
 

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

