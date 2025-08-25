Malacca Trust Insurance (MTWI) Bagikan Dividen Interim Rp8 Miliar, Ini Jadwalnya

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance (MTWI) akan membagikan dividen interim Rp8 miliar pada 24 September 2025, berdasarkan kinerja semester I/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten asuransi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (MTWI) mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 dengan total nilai Rp8 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Malacca Trust Insurance Iis Syarifuddin menjelaskan bahwa rencana pembagian ini sudah sesuai dengan keputusan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada 21 Agustus 2025.

“Dengan rincian dividen interim yang akan dibayar sebagai berikut, total nilai dividen sebesar Rp8 miliar atau dividen per saham Rp2,73,” katanya dalam pengumuman, Senin (25/8/2025).

Adapun, pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja keuangan semester I/2025 yang mencatatkan laba bersih kepada entitas induk senilai Rp49,13 miliar. Angka tersebut tumbuh 36% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp110 miliar dan total ekuitas perusahaan mencapai Rp405 miliar.

Berikut Jadwal Pembagian Dividen MTWI: