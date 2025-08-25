Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025

Premi asuransi unit-linked turun 11,7% di semester I/2025 menjadi Rp32,4 triliun, sementara premi tradisional naik 6,5% menjadi Rp55,2 triliun, menurut AAJI.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:47
Share
Karyawan beraktivitas di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Selasa (8/10/2024). / Bisnis-Arief Hermawan P
Karyawan beraktivitas di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Selasa (8/10/2024). / Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked terus mengalami penurunan. Sementara itu, perolehan premi tradisional di industri asuransi jiwa terus naik.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan bahwa premi unit-linked per semester I/2025 mencapai Rp32,4 triliun. Angka ini turun 11,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp36,68 triliun.

“Pendapatan premi yang berasal dari produk asuransi jiwa unit-linked, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, tercatat sebanyak Rp32,4 triliun turun 11% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers di Kantor AAJI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Penurunan tersebut sedikit mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan semester I/2024, ketika perolehan premi unit-linked turun 13,8% (year on year/YoY) dari Rp42,56 triliun.

AAJI mencatat bahwa perolehan premi asuransi tradisional per semester I/2025 mencapai Rp55,2 triliun, tumbuh 6,5% (YoY) dari Rp51,81 triliun. Laju pertumbuhannya memang tidak sebesar pada semester I/2024, ketika perolehan premi asuransi tradisional naik 18,6% (YoY) dari Rp43,68 triliun pada semester I/2023.

Budi pun menyebut bahwa pada semester I/2025 pendapatan premi di industri asuransi jiwa masih didominasi oleh produk tradisional. Namun, dia menekankan di beberapa negara Asia hal ini memang lumrah terjadi.

Baca Juga

“Sebagai perbandingan, di beberapa negara Asia yang penetrasi asuransinya sudah tinggi, porsi produk asuransi jiwa tradisional memang relatif lebih besar, mencapai sekitar 80% atau lebih dari total keseluruhan premi,” tegas Direktur Utama IFG Life tersebut.

Lebih jauh, dia mengklaim bahwa saat ini industri asuransi jiwa di Indonesia sudah memasuki titik stabilitas yang baru. Ini ditunjukkan dengan diversifikasi produk yang ditawarkan kepada para pemegang polis.

Sebagai informasi, AAJI pun mencatat total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai Rp87,6 triliun pada semester I/2025. Angka ini turun tipis 1% (YoY) dari Rp88,49 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
50 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Industri Asuransi Jiwa Raup Premi Rp87,6 Triliun pada Semester I/2025

Industri Asuransi Jiwa Raup Premi Rp87,6 Triliun pada Semester I/2025

Pasar Saham Lesu, Prudential Putar Otak Kelola Investasi PAYDI

Pasar Saham Lesu, Prudential Putar Otak Kelola Investasi PAYDI

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Pemerintah Turunkan Pajak Asuransi Demi Dorong Penjualan, tapi di India

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif

Pakar Ungkap Dua Biang Kerok Dana Tabarru Asuransi Syariah Negatif

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Klaim Kesehatan Asuransi Jiwa Membengkak, Dipicu Inflasi Biaya Medis

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!
Asuransi
24 menit yang lalu

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya
Bisnis Syariah
46 menit yang lalu

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025
Asuransi
1 jam yang lalu

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
17 jam yang lalu

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
16 jam yang lalu

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
16 jam yang lalu

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
17 jam yang lalu

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

OJK Prediksi Kinerja Bank 2025 Stabil Meski Laju Kredit Melambat

2

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 7,03% per Juli 2025, NPL Level 2,28%

3

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

4

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

5

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OJK Prediksi Kinerja Bank 2025 Stabil Meski Laju Kredit Melambat

2

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 7,03% per Juli 2025, NPL Level 2,28%

3

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

4

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

5

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap