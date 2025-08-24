Bisnis Indonesia Premium
BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

BNI mendukung ITB dan alumninya dengan inovasi keuangan inklusif, seperti Kartu Kredit Affinity BNI–ITB yang menyumbang untuk beasiswa dan riset.
Minggu, 24 Agustus 2025 | 18:25
Ringkasan Berita
  • BNI memperkuat dukungan untuk ITB dan alumninya melalui inovasi keuangan inklusif, termasuk Kartu Kredit Affinity BNI–ITB yang menyumbangkan 0,3 persen dari setiap transaksi untuk Dana Lestari ITB.
  • Selain kartu kredit, BNI meluncurkan Kartu Debit Alumni Co-Branding ITB dan TapCash edisi terbatas untuk mendukung ekosistem pendidikan ITB.
  • Kolaborasi ini menegaskan komitmen BNI dalam mendukung pendidikan tinggi di Indonesia dengan cara yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya melalui kolaborasi strategis dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan jaringan alumninya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui beragam inovasi keuangan inklusif yang diperkenalkan dalam acara Community Run yang digelar di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta, pada Minggu (24/8/2025) sebagai rangkaian pra-event menuju ajang utama wondr ITB Ultra Marathon 2025. 

Salah satu inovasi tersebut adalah Kartu Kredit Affinity BNI–ITB, di mana setiap transaksi pengguna secara otomatis akan menyumbangkan 0,3 persen untuk Dana Lestari ITB. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program beasiswa, riset, serta pengembangan akademik yang berkelanjutan.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, Kartu Kredit Affinity BNI–ITB tidak hanya memberikan kemudahan transaksi bagi pengguna, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk mendukung Dana Lestari ITB.

“Setiap transaksi dengan kartu ini otomatis menyisihkan sebagian dana untuk beasiswa, riset, dan pengembangan akademik. Dengan begitu, para pengguna turut berkontribusi bagi keberlanjutan pendidikan di Indonesia,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya.

Penyerahan simbolis kartu ini dilakukan oleh Putrama kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang merupakan alumni ITB, disaksikan oleh Wakil Komisaris Utama BNI Tedi Bharata, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, serta jajaran direksi BNI.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyambut baik inisiatif tersebut. “ITB Ultra Marathon yang dimulai sejak 2017 terus mendapat antusiasme besar dari alumni. Kami berterima kasih kepada BNI yang sejak awal konsisten mendukung ajang ini dan kini kembali hadir lewat inovasi baru untuk memperkuat ekosistem pendidikan ITB,” ujar Tatacipta.

Selain kartu kredit, BNI juga meluncurkan Kartu Debit Alumni Co-Branding ITB yang berfungsi ganda sebagai identitas alumni, kartu debit, dan uang elektronik TapCash. Kartu ini secara simbolis diserahkan Putrama kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung, disaksikan oleh Komisaris Utama BNI Omar Sjawaldy Anwar.

BNI juga merilis TapCash edisi terbatas dengan desain khusus wondr ITB Ultra Marathon 2025. Mockup kartu ini diserahkan oleh Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar kepada Rektor ITB, disaksikan oleh Wakil Komisaris Utama BNI Tedi Bharata. 

Melalui kolaborasi berkelanjutan dan inovasi keuangan inklusif, BNI menegaskan komitmennya untuk menemani setiap langkah ITB dan alumninya menuju masa depan yang lebih berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
