Asuransi Bhinneka Life Andalkan Agen Distribusi Cetak Premi

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa, PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) mengandalkan agen dalam penetrasi nasabah asuransinya. Pendapatan premi pun tercatat meningkat pada semester I/2025.

Melansir data perusahaan, Bhinneka Life mencatatkan pendapatan premi asuransi sebesar Rp385,68 miliar tumbuh 17,43% pada semester I/2025. Adapun, jumlah pendapatan premi bersih tercatat sebesar Rp337,02 miliar dari Rp324,99 miliar.

Chief Agency Officer Bhinneka Life, Johan R. Waworuntu, menerangkan sebagai perusahaan layanan jasa keuangan, kepuasan nasabah adalah prioritas utamanya.

Oleh karena itu Bhinneka Life terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik kepada nasabah, baik dari sisi agen pemasar sebagai frontliner, pelayanan back office maupun produk-produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

“Sebagai garda terdepan perusahaan dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabah, kami berkomitmen untuk terus mencetak agen pemasar yang berkualitas dan berprestasi agar siap bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar,” jelasnya, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Johan, selain mencetak agen pemasar yang berkualitas melalui berbagai proses pelatihan dan pengembangan, Bhinneka Life juga berkomitmen untuk senantiasa melakukan kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah dengan tepat waktu. Pada semester I/2025, Bhinneka Life telah membayarkan klaim nasabah senilai Rp308 miliar.

Adapun, beberapa agen pemasar Bhinneka Life berhasil meraih penghargaan di ajang Top Agent Award (TAA) 2025, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada 14 – 15 Agustus 2024 di DIY Yogyakarta.

TAA AAJI merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada tenaga pemasar berprestasi yang berkiprah di industri asuransi jiwa. Melalui event TAA AAJI, seluruh agen pemasar dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia berlomba meraih penghargaan diantaranya kategori Top Rookie Agent, Top Agent by Premium, Top Agent by Policy dan yang tertinggi Top Agent of The Year.

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada tenaga pemasar asuransi jiwa se-Indonesia yang berhasil mencatatkan kinerja luar biasa sepanjang tahun, baik dari sisi jumlah polis maupun perolehan premi.

“Kami sangat bangga atas pencapaian para agen pemasar kami. Bhinneka Life berkomitmen untuk terus melahirkan agen pemasar yang berkualitas dan berprestasi untuk memberikan solusi pengelolaan keuangan yang tepat bagi masyarakat," ujar Benny Indra, Direktur Utama Bhinneka Life.

Di samping itu, Bhinneka Life juga turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pemasaran produk unggulan guna memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa jangka panjang.