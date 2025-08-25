Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

Askrindo rayakan HUT RI ke-80 dengan Bakti BUMN 2025 di Maros, Sulsel, fokus pada pengembangan SDM, UMKM, dan kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 11:06
Share
Askrindo melalui Bakti BUMN 2025 berkomitmen mendukung pemberdayaan ekonomi di Sulsel
Askrindo melalui Bakti BUMN 2025 berkomitmen mendukung pemberdayaan ekonomi di Sulsel
Ringkasan Berita
  • Askrindo berpartisipasi dalam kegiatan Relawan Bakti BUMN 2025 di Maros, Sulawesi Selatan, untuk memperkuat nilai kebangsaan dan pengembangan SDM melalui kegiatan sosial dan edukatif.
  • Kegiatan ini melibatkan empat pilar utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dengan berbagai aktivitas seperti mengajar, pemeriksaan kesehatan, pengembangan UMKM, dan penanaman pohon.
  • Askrindo dan anggota holding IFG lainnya memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat Maros, sejalan dengan tema kemerdekaan "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MAROS - Dalam semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menunjukkan komitmennya terhadap penguatan nilai kebangsaan, pengembangan SDM, dan kepedulian sosial melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan Relawan Bakti BUMN 2025. Dengan tema Menjejak Langkah, Menabur Bakti di Tanah Maros yang diselenggarakan di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini menekankan pentingnya hadir ditengah-tengah Masyarakat.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti Relawan Bakti BUMN menjadi salah satu bentuk strategis dalam membentuk karakter SDM BUMN yang tidak hanya profesional, namun juga berjiwa sosial dan berintegritas tinggi.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari pembangunan karakter insan BUMN. Kami ingin memastikan bahwa SDM Askrindo tumbuh dalam budaya kepatuhan, tangguh dalam menghadapi risiko, dan memiliki empati terhadap masyarakat sekitar. Ini adalah refleksi dari budaya yang kami jalankan, yaitu keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial,” ujar Mahelan.

Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15-17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif. Kegiatan tersebut meliputi 4 (empat) Pilar yakni Pilar Pendidikan: Relawan mengajar (Kelas Inspiratif) dan Pemberian Makan Bergizi Gratis, Pilar Kesehatan: Pemeriksaan Kesehatan, Pilar Ekonomi: Pengembangan UMKM, Pilar Lingkungan: Penanaman pohon dan Aksi Bersih Sungai.

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

Pada kesempatan yang sama, Askrindo bersama dengan anggota holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) lainnya Jamkrindo, Jasindo, serta Jasa Raharja juga menyerahkan bantuan peralatan kepada kelompok Masyarakat di wilayah Maros a.l Bantuan alat pertanian mesin penggiling padi, Bantuan penanaman pohon produktif rammang-rammang, Bantuan perbaikan titian dan signage rammang-rammang, Bantuan renovasi lapangan dan toilet SDN 221, Bantuan renovasi pagar smpn 28 Satap, Bantuan peralatan pengemudi kapal, Bantuan peralatan kerja dan produksi untuk UMKM.

Hadirnya Askrindo, menjadi wujud nyata semangat perayaan bersama masyarakat, selaras dengan tema kemerdekaan tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Perayaan tersebut juga menggemakan arahan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya menyelenggarakan kemeriahan HUT bersama rakyat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus penguatan persatuan nasional.

Mahelan menambahkan bahwa perayaan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai pengingat makna kemerdekaan yang sesungguhnya. “Askrindo percaya bahwa kemerdekaan yakni ketika masyarakat dapat merasakan kesetaraan dan kesejahteraan yang sama, serta bersatu dalam membangun bangsa. Askrindo ingin menunjukkan bahwa BUMN hadir untuk rakyat, melalui peran ekonomi, kebersamaan dan kepedulian sosial,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
53 menit yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
2 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Askrindo Pertahankan Rating dari Pefindo, Optimalkan Bisnis Non Program

Askrindo Pertahankan Rating dari Pefindo, Optimalkan Bisnis Non Program

Askrindo Cover Seluruh Tempat Wisata Perhutani se Pulau Jawa

Askrindo Cover Seluruh Tempat Wisata Perhutani se Pulau Jawa

Askrindo Sediakan Asuransi di 57 Destinasi Wisata Jatim

Askrindo Sediakan Asuransi di 57 Destinasi Wisata Jatim

Pos Properti Bakal Bangun Lapangan Padel hingga Hunian Modern

Pos Properti Bakal Bangun Lapangan Padel hingga Hunian Modern

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

DPR Sebut Danantara Bukan Beban, Melainkan Buat BUMN dan Himbara Gesit

Danantara Indonesia dan IFG Gelar Corporate Communication Gathering

Danantara Indonesia dan IFG Gelar Corporate Communication Gathering

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun
Asuransi
50 menit yang lalu

Pengamat Beberkan Empat Penyebab Klaim Asuransi Kesehatan Bengkak jadi Rp12,2 Triliun

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025
Asuransi
1 jam yang lalu

HUT RI, Askrindo Tingkatkan Ekonomi Sulsel Lewat Relawan Bakti BUMN 2025

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!
Asuransi
1 jam yang lalu

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
Perbankan
18 jam yang lalu

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
Perbankan
17 jam yang lalu

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025
Asuransi
2 jam yang lalu

AAJI Catat Premi Asuransi Unit-Linked Turun 11,7% pada Semester I/2025

Berita Lainnya

Terpopuler

1

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

2

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

3

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

4

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Diprediksi Masih Berlanjut sepanjang 2025

5

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif

2

BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025

3

OJK Imbau Perbankan Sesuaikan Tingkat Suku Bunga Kredit Secara Bertahap

4

Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Diprediksi Masih Berlanjut sepanjang 2025

5

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan