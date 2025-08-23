Bisnis Indonesia Premium
Danantara Indonesia dan IFG Gelar Corporate Communication Gathering

Danantara Indonesia dan IFG menggelar Corporate Communication Gathering untuk memperkuat kolaborasi komunikasi strategis, mendorong literasi finansial, dan tata kelola informasi publik.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 08:00
Danantara Indonesia bersama Indonesia Financial Group (IFG) menggelar Corporate Communication Gathering sebagai upaya memperkuat kolaborasi komunikasi strategis di lingkungan ekosistem holding/IFG
Danantara Indonesia bersama Indonesia Financial Group (IFG) menggelar Corporate Communication Gathering sebagai upaya memperkuat kolaborasi komunikasi strategis di lingkungan ekosistem holding/IFG

Bisnis.com, JAKARTA - Danantara Indonesia bersama Indonesia Financial Group (IFG) menggelar Corporate Communication Gathering sebagai upaya memperkuat kolaborasi komunikasi strategis di lingkungan ekosistem holding.

Acara yang dihadiri oleh Managing Director Global Relations & Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief, Managing Director of Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas, serta jajaran fungsi komunikasi korporasi IFG ini menjadi ruang bagi para pengelola komunikasi di ekosistem IFG. Kegiatan ini untuk menyamakan langkah dalam mendorong literasi finansial dan memperkuat tata kelola informasi publik.

Managing Director Global Relations & Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief menekankan bahwa literasi finansial merupakan fondasi membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

“Literasi finansial adalah kunci agar masyarakat memahami pentingnya investasi dan proteksi diri, yang merupakan usaha dalam mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera melalui pelayanan jasa keuangan yang lebih inklusif,” kata Al-Arief, dikutip pada Sabtu (23/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan  Danantara Indonesia bersama ekosistemnya, termasuk IFG, memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan dan produktif, sehingga memberi nilai tambah nyata bagi perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director of Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menambahkan bahwa IFG memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi publik dan pengelolaan pemangku kepentingan.

“IFG sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia berperan strategis dalam mendorong literasi dan komunikasi keuangan publik. Dengan tata kelola yang kuat, kita membangun kepercayaan bahwa setiap warga negara berhak memiliki akses kesehatan dan perlindungan untuk kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Rohan.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menegaskan komitmen IFG untuk memperkuat kolaborasi dengan Danantara dalam mendukung peran strategis ekosistem keuangan non- bank, khususnya di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.

“IFG berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang kuat dan komunikasi yang transparan,” ungkap Hexana.

Dia menjelaskan bahwa literasi finansial merupakan kunci agar masyarakat memahami manfaat investasi dan proteksi.

“Karena itu, IFG mendukung penuh Danantara dalam memperkuat peran strategisnya sebagai pengelola aset negara agar memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Hexana.

Acara ini juga menghadirkan sesi diskusi dan berbagi pengalaman yang membahas praktik terbaik komunikasi korporasi, strategi manajemen isu, serta penguatan stakeholder engagement.

Dengan pendekatan kolaboratif, Danantara dan IFG berharap fungsi komunikasi tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun ketahanan ekonomi dan memperluas inklusi finansial.

 

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

