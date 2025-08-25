BCA Expo 2025 Tawarkan KKB, KPR, hingga KSM, Cek Promo Suku Bunganya

BCA tawarkan beragam promo suku bunga menarik untuk segmen kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), hingga kredit sepeda motor (KSM).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) kembali menawarkan beragam promo suku bunga menarik untuk segmen kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), hingga kredit sepeda motor (KSM) melalui serangkaian acara BCA Expo 2025 yang digelar secara hybrid.

Adapun, BCA Expo 2025 offline telah dilakukan pada 22—24 Agustus 2025 di Hall 5–10 ICE BSD, sedangkan untuk kegiatan online diselenggarakan pada 22 Agustus–30 September 2025 melalui laman expo.bca.co.id.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyebut, BCA Expo 2025 khusus dihadirkan sebagai one-stop event untuk memfasilitasi nasabah dalam memperoleh solusi pembiayaan dengan beragam pilihan suku bunga, penawaran menarik, solusi digital inovatif, serta beragam promo spesial dari mitra.

“Ini adalah salah satu cara kami menghadirkan promo menarik dan layanan perbankan lengkap kepada nasabah serta masyarakat,” ujar Hendra dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

Demi menjangkau nasabah lebih luas lagi, BCA Expo 2025 juga diselenggarakan di enam kota besar lain, yaitu Bali, Surabaya, Medan, Malang, Semarang, dan Bandung.

Sebagai gambaran, BCA menawarkan KPR dengan suku bunga spesial mulai dari 1,65% eff.p.a. fixed 1 tahun dan diskon provisi 50%. Selain itu, ada juga promo bunga mulai 1,65% flat p.a tenor 1 tahun untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) khusus mobil baru jenis passenger car.

Kemudian, untuk promo spesial KSM BCA menawarkan uang muka (down payment/DP) mulai dari Rp800.000, dengan bunga flat dari 8% per tahun. Sejalan dengan semangat memberikan kemerdekaan bagi nasabah untuk menemukan hunian dan kendaraan impian, BCA Expo 2025 offline menghadirkan 21 grup developer ternama, lebih dari 150 pengembang properti, serta sekitar 115 broker hadir secara online.

Di sektor otomotif, terdapat 22 merek mobil terkemuka yang turut meramaikan BCA Expo 2025 offline, di antaranya BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Sementara itu untuk roda dua, nasabah dapat menjelajahi pilihan dari 24 merek ternama, termasuk Yamaha, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Ducati, Kawasaki, Vespa, serta Polytron.

BCA Expo 2025 juga menghadirkan zona khusus UMKM Binaan Bakti BCA dan BCA Bangga Lokal yang menampilkan produk-produk unggulan karya anak bangsa, mulai dari fesyen, kriya, hingga kuliner.

Sejumlah brand UMKM lokal yang berpartisipasi antara lain Batik Chic, Botanical Essentials, Cottonink, HMNS, Kanky, O2 Active, dan lainnya. Pada area Bakti BCA, terdapat booth UMKM binaan Bakti BCA, seperti produk makanan ringan dan kain batik dari Desa Bakti BCA, kain tenun Wastra Warna Alam dari Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Baduy; hingga karya Sahabat Disabilitas dari Precious One.

Sejumlah entitas anak perusahaan BCA turut meramaikan BCA Expo 2025, yaitu BCA Digital, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Insurance. Selama gelaran BCA Expo 2025, nasabah BCA Solitaire dan Prioritas juga dapat menikmati penawaran khusus berupa diskon biaya admin dan provisi KPR BCA, diskon biaya admin KKB BCA, diskon 15%

asuransi perjalanan dari BCA Insurance, unit penyertaan reksa dana senilai US$100 untuk pembelian produk investasi, serta kesempatan mendapatkan hadiah menarik untuk pembelian produk Premier Pro AIA.

Pada BCA Expo 2025, secara khusus BCA mempertegas komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. “Kami merancang BCA Expo 2025 sebagai ajang kolaboratif antara BCA, mitra bisnis, dan nasabah. Melalui pendekatan digital dan berkelanjutan, kami berharap gelaran ini dapat menjadi momentum bagi nasabah untuk bisa memutuskan langkah finansial yang cerdas dan berdampak, demi mewujudkan rencana keuangan mereka dengan lebih strategis,” kata Ketua Panitia BCA Expo 2025, sekaligus EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko.