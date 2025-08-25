Bisnis Indonesia Premium
OJK Beberkan Daya Tahan Bank Kecil di Tengah Risiko Kredit Macet dan Likuiditas Seret

OJK menilai bank kecil tetap tangguh di tengah berbagai risiko seperti peningkatan kredit macet dan tekanan likuiditas.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:21
Ilustrasi bank. /Freepik
Ilustrasi bank. /Freepik
Ringkasan Berita
  • OJK menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi bank kecil di tengah risiko ekonomi, meskipun kredit perbankan masih tumbuh dan NPL gross menurun.
  • Bank kecil di kelompok KBMI 1 dan KBMI 2 menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan kredit tinggi, terutama bank yang terafiliasi platform digital, serta rasio likuiditas dan CAR yang kuat.
  • Dengan likuiditas yang memadai dan risiko terkendali, bank kecil memiliki peluang untuk ekspansi kredit tanpa risiko sistemik yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Industri perbankan saat ini dihadapkan dengan berbagai risiko ekonomi yang berdampak pada pemburukan kualitas aset dan juga tekanan likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi ketahanan bank-bank kecil di tengah berbagai tantangan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan di tengah dinamika global maupun domestik yang tidak menentu, OJK mendorong bank untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasionalnya.

"Meski melambat, namun kredit perbankan masih tetap tumbuh. Selain itu, nominal kredit bermasalah mampu ditekan yang mendorong penurunan NPL gross," ujar Dian dalam jawaban tertulis belum lama ini.

Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian, dia menyebut jika kinerja bank-bank kecil pada kelompok KBMI 1 dan KBMI 2 masih tercatat baik. Bahkan, lanjut Dian, pertumbuhan kredit tertinggi secara tahunan justru dialami oleh bank-bank yang masuk ke KBMI 1, terutama bank yang terafiliasi platform digital.

Tak hanya itu, mitigasi risiko kredit juga telah dilakukan bank dengan modal inti di bawah Rp14 triliun, yang tercermin dari coverage CKPN NPL yang cukup tinggi. Rasio NPL dan LaR KBMI 1 per Juni 2025 tercatat sebesar 2,61% dan 10,37%, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19.

Sementara, dari sisi likuiditas, bank KBMI 1 dan KBMI 2 berada pada kondisi cukup ample dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 177,13% dan 34,38% serta 205,56% dan 40,80%, atau berada di atas threshold.

"Selain itu, ketahanan bank pada kelompok KBMI 1 dan KBMI 2 masih cukup kuat dengan rasio CAR yang jauh di atas threshold yaitu 30,75% dan 36,56% [Juni 2025] yang diharapkan mampu menjadi buffer dalam menyerap potensi risiko," jelas Dian.

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR KBMI 1 juga tercatat sebesar 81,96%, yang menandakan masih adanya ruang untuk ekspansi kredit didukung dengan likuiditas yang memadai.

"Dengan kondisi likuiditas yang memadai dan risiko yang masih terjaga, serta mengingat porsi aset KBMI 1 yang hanya berkisar 10% terhadap total aset perbankan, dapat dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinan munculnya risiko sistemik yang berasal dari bank-bank kecil," kata Dian.

Lebih lanjut, dengan proyeksi ekonomi nasional yang diperkirakan tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian global, perbankan tetap dapat mengambil peluang bisnis yang ada dalam meningkatkan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperkuat kerangka manajemen risiko dan tata kelola yang lebih responsif dan adaptif terhadap ketidakpastian. Pendekatan proaktif menjadi kunci untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan bisnis di tengah kondisi yang terus berubah," tutup Dian.

 

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

