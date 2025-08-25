Bisnis Indonesia Premium
Bank Mandiri Raih 4 Penghargaan OJK, Berkat Akselerasi Inklusi Keuangan

Bank Mandiri meraih 4 penghargaan OJK berkat akselerasi inklusi keuangan, menegaskan komitmen dalam literasi finansial dan solusi digital bagi masyarakat.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:59
Bersama pelajar Indonesia, Bank Mandiri dukung akselerasi inklusi keuangan nasional
Ringkasan Berita
  • Bank Mandiri meraih empat penghargaan dari OJK pada Hari Indonesia Menabung 2025, menegaskan perannya dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
  • Penghargaan tersebut mencakup kategori implementasi KEJAR terbaik, program literasi keuangan teraktif, dan pembentukan OJK Peduli termasif.
  • Bank Mandiri berkomitmen memperluas akses keuangan melalui transformasi digital dan program edukasi, dengan fokus pada generasi muda dan masyarakat luas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan posisinya sebagai agen pembangunan nasional dengan meraih empat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Capaian ini menjadi bukti sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan, serta masyarakat dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air.

Empat penghargaan yang diboyong Bank Mandiri meliputi Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik dalam rangka Hari Indonesia Menabung, Kategori Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Implementasi KEJAR Terbaik, Salah satu PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, dan Salah satu PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Termasif.

Adapun, penghargaan tersebut dihadiri dan diterima secara langsung oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan (*Diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (22/8).

Prestasi tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi finansial menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat. Melalui program Mandiri Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Bank Mandiri mendorong lahirnya generasi yang cerdas finansial sejak dini. Hingga Juni 2025, jumlah rekening Simpel mencapai lebih dari 2,8 juta rekening, tumbuh 15,27% secara tahunan (year on year/yoy).

Lebih lanjut, SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha turut menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan tersebut. “Kami percaya inklusi dan literasi keuangan adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi. Karena itu, Bank Mandiri terus memperluas jangkauan melalui infrastruktur digital, edukasi, serta kerja sama lintas sektor. Dengan komitmen, sinergi, dan akselerasi berkelanjutan, kami berupaya menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Rudi dalam keterangan resminya, Senin (25/8).

Lebih lanjut, Rudi menegaskan bahwa Bank Mandiri tidak hanya fokus pada produk tabungan pelajar, melainkan juga mengembangkan berbagai solusi finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital ditempatkan sebagai motor utama untuk memperluas akses, khususnya bagi generasi muda yang semakin akrab dengan layanan keuangan berbasis teknologi.

Bank Mandiri juga berperan aktif dalam program literasi yang menjangkau sekolah, komunitas, hingga pelosok daerah. Melalui pendekatan adaptif dan edukatif, perusahaan berusaha menanamkan budaya menabung dan perencanaan keuangan sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu membentuk karakter finansial yang tangguh serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Penghargaan dari OJK menjadi pengingat bahwa misi inklusi keuangan bukan sekadar target jangka pendek, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Kami berkomitmen menghadirkan solusi finansial yang semakin inovatif, terjangkau, dan menyeluruh, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tutur Rudi.

Dengan pencapaian ini, Bank Mandiri menunjukkan bahwa upaya menghadirkan layanan keuangan bukan hanya soal bisnis, melainkan juga bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa. Melalui inovasi, sinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan, serta komitmen yang kuat, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mengakselerasi inklusi keuangan dan memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

