Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Ekonom memprediksi likuiditas ekonomi meningkat ke depan, tetapi penyaluran kredit harus hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 10:45
Share
Karyawati menghitung dolar di salah satu money changer di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawati menghitung dolar di salah satu money changer di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Office of Chief Economist PT Bank Mandiri memperkirakan likuiditas ekonomi akan terus meningkat didorong oleh stimulus fiskal, moneter, dan aktivitas ekonomi domestik.
  • Penyaluran kredit perlu dikelola dengan hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global, meskipun likuiditas dan pertumbuhan uang beredar menunjukkan perbaikan.
  • Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan suku bunga deposito menunjukkan perbaikan likuiditas, meskipun pertumbuhan penyaluran kredit melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkirakan likuiditas perekonomian terus meningkat di masa depan, didorong oleh peningkatan stimulus fiskal, moneter, serta aktivitas ekonomi dalam negeri.

Dalam Daily Economic and Market yang dirilis pada 25 Agustus 2025, Office of Chief Economist BMRI menyebut bahwa meningkatnya stimulus fiskal, moneter, serta aktivitas ekonomi domestik akan mendorong peningkatan likuiditas ekonomi.

“Office of Chief Economist Bank Mandiri memperkirakan likuiditas akan terus meningkat ke depan,” demikian dikutip Selasa (26/8/2025).

Bank pelat merah itu juga melihat, terdapat potensi dari penurunan suku bunga global pada akhir 2025. Kendati begitu, ekonom BMRI mewanti-wanti terkait penyaluran kredit.

Menurut laporannya, penyaluran kredit perlu dikelola secara hati-hati di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang. Dalam hal ini, perkembangan uang beredar dalam arti luas (M2) perlu dijaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau M2 pada Juli 2025 tumbuh lebih tinggi dibanding Juni 2025 yang tercatat sebesar 6,4% secara tahunan (year on year/YoY).

Baca Juga

Tercatat, M2 tumbuh sebesar 6,50% YoY atau mencapai Rp9.570 triliun pada Juli 2025. BMRI menilai, pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya mencerminkan perbaikan likuiditas dalam perekonomian.

Kenaikan M2 terutama ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi yang melanjutkan tren peningkatannya. Tercatat M1 tumbuh 8,7% YoY menjadi Rp5.374 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 8,0% YoY. 

Sementara itu, uang kuasi meningkat 4,8% YoY menjadi Rp4.140 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juni 2025 sebesar 4,7% YoY.

Bank sentral juga mengungkap bahwa pertumbuhan M2 ditopang oleh pertumbuhan aktiva luar negeri bersih dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat.  

Pada Juli 2025, aktiva luar negeri bersih tercatat tumbuh 7,3% YoY, atau meningkat dari 3,9% YoY pada bulan sebelumnya. Sementara tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 6,2% YoY mengecil dari kontraksi pada Juni 2025 yang sebesar 8,2% YoY. 

Di sisi lain, penyaluran kredit pada Juli 2025 tumbuh sebesar 6,6% YoY menjadi Rp7.934 triliun. Realisasi itu lebih rendah dari pertumbuhan pada Juni 2025 yang tercatat sebesar 7,6% YoY. 

Kredit korporasi dan perorangan masing-masing tumbuh sebesar 9,3% YoY dan 3,5% YoY. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja tumbuh 2,7% YoY, kredit investasi 11,8% YoY, dan kredit konsumsi 7,9% YoY pada Juli 2025.

Dari sisi pengumpulan dana, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan perbaikan. Tercatat pada Juli 2025, DPK tumbuh 6,7% YoY menjadi Rp8.972 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,5% YoY.

Pertumbuhan ini ditopang oleh giro dan deposito yang tumbuh lebih tinggi masing-masing sebesar 10,0% YoY dan 4,7% YoY. Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 6,1% YoY, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 7,2% YoY. 

Adapun suku bunga deposito tenor 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dan 24 bulan pada Juli 2025 menurun masing-masing menjadi 4,80%, 5,72%, 5,02% dan 4,47%, yang sebelumnya pada Juni 2025 masing-masing sebesar 4,86%, 5,75%, 5,07% dan 4,55%. Sementara itu, suku bunga deposito dengan tenor 6 bulan meningkat menjadi 6,07% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,03%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
56 menit yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jatuh Tempo, Grup Djarum, Saratoga, Sinarmas Bayar Rp10,81 Triliun ke Investor Obligasi

Jatuh Tempo, Grup Djarum, Saratoga, Sinarmas Bayar Rp10,81 Triliun ke Investor Obligasi

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan

Perbankan Dinilai Lambat Pangkas Bunga usai BI Rate Turun, Likuiditas jadi Alasan

Perbankan Dinilai Lambat Pangkas Bunga usai BI Rate Turun, Likuiditas jadi Alasan

Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya

Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

Kredit Investasi Bank per Juli 2025 Tumbuh 12,42%, Ditopang Pertambangan & Perkebunan

Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik
Perbankan
11 menit yang lalu

Ekonom Wanti-Wanti soal Penyaluran Kredit Meski Likuiditas Diramal Membaik

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk
Perbankan
26 menit yang lalu

Kelas Bawah Makan Tabungan, Rekening Nasabah Kakap Makin Gemuk

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya
Perbankan
1 jam yang lalu

LPS Tahan Bunga Penjaminan Simpanan Valas, Ternyata Ini Alasannya

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Dukung BI Rate Turun, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar
Perbankan
4 jam yang lalu

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tentara Amerika Latihan Penembakan Rudal Jarak Dekat Super Garuda Shield 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

2

Maruarar Harap Bank Swasta Lain Ikuti BCA (BBCA) jadi Penyalur KPR Rumah Subsidi

3

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

4

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

5

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun