Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini (27/8) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Rupiah melemah melemah pada perdagangan hari ini. Cek kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah dalam pembukaan perdagangan hari ini. Cek kurs dolar AS hari ini Rabu (27/8/2025) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.06 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah 0,27% atau 44,5 poin ke level Rp16.343 per dolar AS. Sementara, indeks dolar AS menguat 0,09% menjadi 98,31.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya mengatakan sentimen penguatan indeks dolar AS terhadap sejumlah mata uang lain di Asia adalah konflik Ukraina.

Ibrahim menuturkan, pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa pekan lalu menghasilkan peringatan bahwa AS akan mengenakan sanksi baru terhadap Rusia jika tidak ada kemajuan yang dicapai antara Rusia dan Ukraina.

Potensi pemangkasan suku bunga The Fed bulan depan turut menjadi sentimen lainnya. Kendati begitu, pasar mengekspektasikan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed belum sepenuhnya pasti. Sejumlah data penting seperti laporan tenaga kerja AS atau inflasi Agustus dinilai bakal menjadi penentu arah kebijakan The Fed nantinya.

“Selain arah kebijakan moneter, pelaku pasar juga mencermati dinamika politik di AS. Donald Trump kembali melontarkan kritik terhadap Powell dan jajaran The Fed, bahkan dikabarkan mempertimbangkan langkah untuk mengganti Powell,” kata Ibrahim dalam risetnya, Selasa (26/8/2025).

Dari dalam negeri, ekspektasi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Indonesia (BI) di level 5,1% sepanjang 2025 menjadi salah satu sentimen, yang turut didukung oleh kinerja ekspor yang membaik dan belanja pemerintah yang mendorong permintaan domestik.

Ke depannya, Ibrahim menilai bahwa BI berpotensi memangkas suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan, pada perdagangan hari ini, Rabu (27/8/2025) rupiah akan fluktuatif tapi ditutup melemah di rentang Rp16.290-Rp16.340 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.330 dan harga jual sebesar Rp16.350 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 09.06 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.190 dan harga jual Rp16.490. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 09.10 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.190 dan Rp16.490.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.336 dan Rp16.361 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, bank pelat merah itu mematok harga beli sebesar Rp16.255 per dolar AS dan harga jual Rp16.455 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.300 dan Rp16.330 per dolar AS.

Kemudian, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual Rp16.325 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes, Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp15.975 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.341 dan Rp16.356.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.135 dan harga jual Rp16.405. Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.135 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.405 per dolar AS.