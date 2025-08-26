Bisnis Indonesia Premium
Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (26/8) saat Rupiah Menguat

Rupiah menguat 0,56% terhadap dolar AS pada 26/8/2025. Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela
Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:43
Karyawan menghitung uang dolar AS di gerai penukaran uang di Jakarta, belum lama ini.

Ringkasan Berita
  • Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 0,56% ke level Rp16.259, sementara indeks dolar AS turun 0,17% menjadi 98,26.
  • Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI menetapkan kurs jual beli dolar AS dengan variasi harga, di mana BCA menetapkan harga beli Rp16.245 dan harga jual Rp16.265 untuk e-rate.
  • Sentimen luar negeri seperti keputusan suku bunga The Fed dan isu dalam negeri seperti kasus korupsi Wamenaker mempengaruhi pergerakan rupiah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Cek kurs dolar AS hari ini Selasa (26/8/2025) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Merujuk data Bloomberg pukul 09.06 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS menguat 0,56% ke level Rp16.259. Sementara, indeks dolar AS mengalami kontraksi 0,17% menjadi 98,26.

Selain rupiah, mata uang Asia lainnya mayoritas dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Yen Jepang misalnya dibuka menguat 0,32%, dolar Hong Kong menguat 0,03%, dolar Singapura menguat 0,09%, yuan China menguat 0,01%, dan baht Thailand menguat 0,07%.

Sementara itu, dolar Taiwan dibuka melemah 0,08%, won Korea Selatan terdepresiasi 0,02%, peso Filipina melemah 0,08%, rupee India terdepresiasi 0,06%, sedangkan ringgit Malaysia dibuka melemah 0,13% terhadap dolar AS.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi sebelumnya menuturkan sentimen luar negeri yang memengaruhi pergerakan rupiah pada perdagangan beberapa waktu ke depan adalah keputusan bank sentral AS yang akan mengumumkan suku bunga The Fed pada September.

Ibrahim menyampaikan sejumlah pejabat The Fed berencana mempertahankan suku bunga karena kondisi inflasi AS yang masih tinggi.

“Namun, di sisi lain manufaktur AS juga mengalami kenaikan. Indikasi ini yang membuat dolar mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

Dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan pasar juga menyoroti kasus korupsi yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sentimen negatif bagi mata uang rupiah.

“Ini yang membuat sedikit kegaduhan karena banyak sekali media asing yang mencermati kondisi kabinet Prabowo Gibran. Ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan,” tuturnya.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (26/8/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.245 dan harga jual sebesar Rp16.265 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.02 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual Rp16.400. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.03 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.100 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.238 dan Rp16.264 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.165 per dolar AS dan harga jual Rp16.365 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.29 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.240 dan Rp16.270 per dolar AS. 

Kemudian, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual Rp16.325 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes, Mandiri pada pukul 09.18 WIB ditetapkan harga beli sebesar Rp15.975 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.245 dan Rp16.260.  

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.135 dan harga jual Rp16.405. 

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.135 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.405 per dolar AS.

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho




