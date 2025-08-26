Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun

Great Eastern meluncurkan asuransi UMKM dan perlindungan jiwa hingga 100 tahun, serta logo baru. Produk itu menawarkan perlindungan komprehensif dan fleksibel.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 11:34
Share
Presiden Direktur Great Eastern Life Nina Ong (tengah) bersama jajaran direksi berfoto dalam acara peluncuran logo baru Great Eastern di Jakarta, Selasa (26/8/2025). / Bisnis-Wibi Pangestu Pratama
Presiden Direktur Great Eastern Life Nina Ong (tengah) bersama jajaran direksi berfoto dalam acara peluncuran logo baru Great Eastern di Jakarta, Selasa (26/8/2025). / Bisnis-Wibi Pangestu Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Great Eastern meluncurkan dua produk terbarunya, yakni Asuransi Semua Risiko Industri bagi UMKM dan asuransi jiwa GREAT Legacy Assurance.

Kedua produk itu diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran logo baru Great Eastern pada Selasa (26/8/2025). PT Great Eastern Life Indonesia memperkenalkan produk yang baru dijual beberapa waktu lalu, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia memperkenalkan proteksi bagi pelaku usaha.

Presiden Direktur Great Eastern Life Nina Ong menjelaskan bahwa produk GREAT Legacy Assurance menawarkan sejumlah fitur, seperti perlindungan hingga usia 100 tahun, lalu pembayaran premi yang fleksibel, baik pembayaran penuh sekaligus (single), bertahap 3 tahun, maupun 5 tahun.

Produk itu juga menawarkan kenaikan uang pertanggungan hingga 204% mulai tahun polis keenam. Tertanggung akan mendapatkan manfaat akhir asuransi, untuk memastikan warisan tetap utuh jika nasabah hidup hingga akhir masa perlindungan.

Lalu, terdapat manfaat Penyakit Terminal atau penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan karena sudah mencapai stadium akhir. Tertanggung bisa mendapatkan manfaat hingga 50% dari manfaat meninggal dunia (maksimal Rp3 miliar), yang dibayarkan lebih awal untuk mendukung keluarga saat masa kritis.

"Produk ini hadir sebagai jawaban terhadap risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang dapat menggerus nilai warisan," ujar Nina, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga

Great Eastern Life telah memperoleh premi Rp14 miliar dan nilai uang pertanggungan lebih dari Rp173 miliar sejak meluncurkan GREAT Legacy Assurance pada Maret 2025 lalu. Menurut Nina, produk itu diminati terutama oleh segmen affluent yang membutuhkan proteksi nilai aset dan perencanaan warisan jangka panjang.

Adapun, Asuransi Semua Risiko Industri yang diluncurkan Great Eastern General Insurance merupakan produk asuransi properti untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menjaga keberlangsungan bisnis mereka dari berbagai risiko kerusakan fisik tempat usaha.

Direktur Pemasaran Great Eastern General Insurance Indonesia, Linggawati Tok, menjelaskan bahwa produk itu menawarkan sejumlah fitur unggulan, seperti perlindungan terhadap risiko utama yaitu kebakaran, ledakan, banjir, angin ribut, kerusuhan, hingga gempa bumi.

Terdapat pula manfaat tambahan berupa tanggung gugat, uang dalam kas, akomodasi sementara, pembersihan puing, biaya arsitek, dan persiapan klaim.

Linggawati juga menyebut bahwa proses klaim asuransi UMKM itu berlangsung cepat secara digital melalui situs resmi OCBC dan tanpa survei, untuk nilai pertanggungan hingga Rp10 miliar.

“Jika lewat dari Rp10 miliar maka kita hanya perlu 1x24 jam untuk memprosesnya,” ujar Linggawati.

Great Eastern juga menjamin akseptasi otomatis untuk rumah, apartemen, toko, restoran, dan kantor.

"UMKM butuh perlindungan yang cepat, komprehensif, dan tanpa proses rumit. Produk ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan itu," ujar Linggawati.

Great Eastern menilai bahwa proteksi asuransi bagi UMKM menjadi perhatian penting karena peran strategis sektor ini dalam perekonomian nasional. Terlebih, sekitar 30% UMKM merupakan bisnis pedagang kecil yang menjual barang, jasa, dan makanan.

Great Eastern Luncurkan Logo Baru

Great Eastern yang berdiri 117 tahun di Asia dan 30 tahun di Indonesia meluncurkan logo baru. Terdapat pembaruan dari ikon singa, seperti dalam elemen ekor, kaki, surai, dan mata.

Menurut Nina, evolusi identitas visual itu membuat ikon singa tampil lebih tegas dan berwibawa. Elemen-elemen itu merepresentasikan arah kepemimpinan, semangat, ambisi, hingga fokus pada masa depan.

“Desain baru ini mencerminkan kepemimpinan serta komitmen perusahaan dalam menjaga standar keunggulan,” ujar Nina.

Great Eastern juga memperbarui tagline menjadi 'An OCBC Company', yang menegaskan posisi perseroan sebagai bagian dari grup OCBC.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium
53 menit yang lalu

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Great Eastern Life: Asuransi Kumpulan Tetap Prospektif walau Ada Ancaman PHK

Great Eastern Life: Asuransi Kumpulan Tetap Prospektif walau Ada Ancaman PHK

Great Eastern Life Ungkap Penyebab Penurunan Premi 2024

Great Eastern Life Ungkap Penyebab Penurunan Premi 2024

Great Eastern Life Indonesia Ungkap Strategi Investasi 2025

Great Eastern Life Indonesia Ungkap Strategi Investasi 2025

Great Eastern Luncurkan Produk Saham Berbasis ESG

Great Eastern Luncurkan Produk Saham Berbasis ESG

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi

Sederet Penyebab Premi Unit-Linked Terus Turun, Investasi Loyo hingga Efek Regulasi

Allianz Life Lirik Peluang Investasi SRBI, Masih Menarik bagi Asuransi

Allianz Life Lirik Peluang Investasi SRBI, Masih Menarik bagi Asuransi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked
Asuransi
27 menit yang lalu

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun
Perbankan
36 menit yang lalu

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%
Perbankan
45 menit yang lalu

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun
Asuransi
1 jam yang lalu

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
22 jam yang lalu

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025
Asuransi
1 jam yang lalu

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

2

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

3

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen

4

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK

5

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Berburu Emas Tradisional di Sungai Batang Ombilin
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kondisi Terbaru AJB Bumiputera: Dapat Premi Rp118 Miliar, Bayar Klaim Rp1,23 Triliun

2

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

3

Uang Pensiun PNS Terancam Kurang Bayar di Masa Depan, Prabowo Ungkap Kondisi Taspen

4

4 Bank Resmi Merger usai Dapat Restu OJK

5

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel