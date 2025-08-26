Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun

Great Eastern meluncurkan asuransi UMKM dan perlindungan jiwa hingga 100 tahun, serta logo baru. Produk itu menawarkan perlindungan komprehensif dan fleksibel.

Bisnis.com, JAKARTA — Great Eastern meluncurkan dua produk terbarunya, yakni Asuransi Semua Risiko Industri bagi UMKM dan asuransi jiwa GREAT Legacy Assurance.

Kedua produk itu diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran logo baru Great Eastern pada Selasa (26/8/2025). PT Great Eastern Life Indonesia memperkenalkan produk yang baru dijual beberapa waktu lalu, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia memperkenalkan proteksi bagi pelaku usaha.

Presiden Direktur Great Eastern Life Nina Ong menjelaskan bahwa produk GREAT Legacy Assurance menawarkan sejumlah fitur, seperti perlindungan hingga usia 100 tahun, lalu pembayaran premi yang fleksibel, baik pembayaran penuh sekaligus (single), bertahap 3 tahun, maupun 5 tahun.

Produk itu juga menawarkan kenaikan uang pertanggungan hingga 204% mulai tahun polis keenam. Tertanggung akan mendapatkan manfaat akhir asuransi, untuk memastikan warisan tetap utuh jika nasabah hidup hingga akhir masa perlindungan.

Lalu, terdapat manfaat Penyakit Terminal atau penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan karena sudah mencapai stadium akhir. Tertanggung bisa mendapatkan manfaat hingga 50% dari manfaat meninggal dunia (maksimal Rp3 miliar), yang dibayarkan lebih awal untuk mendukung keluarga saat masa kritis.

"Produk ini hadir sebagai jawaban terhadap risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang dapat menggerus nilai warisan," ujar Nina, Selasa (26/8/2025).

Great Eastern Life telah memperoleh premi Rp14 miliar dan nilai uang pertanggungan lebih dari Rp173 miliar sejak meluncurkan GREAT Legacy Assurance pada Maret 2025 lalu. Menurut Nina, produk itu diminati terutama oleh segmen affluent yang membutuhkan proteksi nilai aset dan perencanaan warisan jangka panjang.

Adapun, Asuransi Semua Risiko Industri yang diluncurkan Great Eastern General Insurance merupakan produk asuransi properti untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menjaga keberlangsungan bisnis mereka dari berbagai risiko kerusakan fisik tempat usaha.

Direktur Pemasaran Great Eastern General Insurance Indonesia, Linggawati Tok, menjelaskan bahwa produk itu menawarkan sejumlah fitur unggulan, seperti perlindungan terhadap risiko utama yaitu kebakaran, ledakan, banjir, angin ribut, kerusuhan, hingga gempa bumi.

Terdapat pula manfaat tambahan berupa tanggung gugat, uang dalam kas, akomodasi sementara, pembersihan puing, biaya arsitek, dan persiapan klaim.

Linggawati juga menyebut bahwa proses klaim asuransi UMKM itu berlangsung cepat secara digital melalui situs resmi OCBC dan tanpa survei, untuk nilai pertanggungan hingga Rp10 miliar.

“Jika lewat dari Rp10 miliar maka kita hanya perlu 1x24 jam untuk memprosesnya,” ujar Linggawati.

Great Eastern juga menjamin akseptasi otomatis untuk rumah, apartemen, toko, restoran, dan kantor.

"UMKM butuh perlindungan yang cepat, komprehensif, dan tanpa proses rumit. Produk ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan itu," ujar Linggawati.

Great Eastern menilai bahwa proteksi asuransi bagi UMKM menjadi perhatian penting karena peran strategis sektor ini dalam perekonomian nasional. Terlebih, sekitar 30% UMKM merupakan bisnis pedagang kecil yang menjual barang, jasa, dan makanan.





Great Eastern Luncurkan Logo Baru

Great Eastern yang berdiri 117 tahun di Asia dan 30 tahun di Indonesia meluncurkan logo baru. Terdapat pembaruan dari ikon singa, seperti dalam elemen ekor, kaki, surai, dan mata.

Menurut Nina, evolusi identitas visual itu membuat ikon singa tampil lebih tegas dan berwibawa. Elemen-elemen itu merepresentasikan arah kepemimpinan, semangat, ambisi, hingga fokus pada masa depan.

“Desain baru ini mencerminkan kepemimpinan serta komitmen perusahaan dalam menjaga standar keunggulan,” ujar Nina.

Great Eastern juga memperbarui tagline menjadi 'An OCBC Company', yang menegaskan posisi perseroan sebagai bagian dari grup OCBC.