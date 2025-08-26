Bisnis Indonesia Premium
Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Allianz Life menghadapi tantangan dalam memasarkan asuransi unit-linked meski kontribusinya besar. Kesadaran rendah dan ekonomi tak menentu jadi kendala utama.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:25
Pekerja menggunakan gondola beraktivitas di dekat logo Asuransi Allianz di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja menggunakan gondola beraktivitas di dekat logo Asuransi Allianz di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Premi asuransi unit-linked mengalami penurunan 11,7% YoY menjadi Rp32,4 triliun pada semester I/2025, meskipun tetap menjadi kontributor terbesar pendapatan Allianz Life dengan 70% dari total premi.
  • Tantangan utama dalam memasarkan unit-linked adalah rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat, serta perubahan perilaku dan ekspektasi pemegang polis yang mempengaruhi pembelian dan pembayaran premi.
  • Allianz Life optimistis terhadap minat masyarakat pada unit-linked dan berkomitmen menyediakan solusi perlindungan yang fleksibel dan komprehensif, meski harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi makro yang tidak menentu.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Premi asuransi dari unit-linked atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) terus mengalami penurunan. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat per semester I/2025 turun 11,7% (year on year/YoY) menjadi Rp32,4 triliun.

Meski begitu, PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) mengungkapkan produk asuransi unit-linked masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan premi. Sekitar 70% pendapatan premi per semester I/2025 berasal dari unit-linked.

Kendati demikian, Direktur Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf tak menampik bahwa hingga kini masih ada tantangan yang perusahaannya hadapi dalam memasarkan PAYDI.

“Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan edukasi masyarakat yang masih relatif rendah terhadap produk asuransi, sehingga penetrasi asuransi jiwa belum optimal,” katanya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Selain itu, lanjutnya, perubahan perilaku dan ekspektasi pemegang polis mengharuskan perusahaan untuk terus memantau dan memahami dinamika pasar. Kemudian, kondisi ekonomi makro yang tidak menentu pun memengaruhi kemampuan pemegang polis dalam membeli produk atau membayar premi.

“Dengan demikian, berdampak pada hasil investasi perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi serta menjaga stabilitas performa melalui strategi yang adaptif,” tuturnya.

Walaupun demikian, Hasinah optimistis bahwa minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa unit-linked masih terbilang baik. Perusahaannya juga berjanji akan terus menyediakan berbagai solusi untuk memenuhi perlindungan para pemegang polis.

Unit-linked sendiri merupakan produk yang fleksibel dengan pilihan perlindungan yang komprehensif, sehingga menjadikan produk ini dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat karena memberikan manfaat yang lengkap dan menarik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menilik laporan keuangan Allianz Life per semester I/2025, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp8,18 triliun, tumbuh 4,20% secara YoY dari Rp7,85 triliun.

 

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun
Perbankan
37 menit yang lalu

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%
Perbankan
45 menit yang lalu

OJK: Aset dan Kredit BPD Masih Tumbuh Solid di Atas 6%

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun
Asuransi
1 jam yang lalu

Great Eastern Luncurkan Asuransi UMKM Baru dan Proteksi Jiwa hingga 100 Tahun

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
22 jam yang lalu

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025
Asuransi
1 jam yang lalu

Unit-Linked Allianz Life jadi Primadona, Sumbang 70% Premi per Semester I/2025

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi
Korporasi
24 Agt 2025 | 09:13 WIB

PNM Latih Perempuan Pesisir Olah Hasil Laut Jadi Bernilai Tinggi

