Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Respons Asosiasi Perusahaan Gadai soal Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

OJK deregulasi izin usaha gadai untuk kurangi perusahaan ilegal. PPGI dukung langkah ini agar perusahaan kecil bisa legal dan diawasi OJK.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:55
Share
Ilustrasi gadai. / dok Freepik
Ilustrasi gadai. / dok Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempersiapkan deregulasi pengaturan di industri pergadaian, berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha gadai dalam lingkup kabupaten/kotamadya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengemukakan bahwa otoritas berharap deregulasi aturan dapat mengurangi peredaran perusahaan gadai ilegal, atau bahkan hingga hilang sepenuhnya.

Merespons itu, Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) melihat rencana OJK adalah hal positif lantaran dapat mendorong perusahaan gadai yang belum berizin untuk bisa mendapatkan restu OJK alias legal.

“⁠Deregulasi akan mendorong perusahaan gadai dengan modal kecil akan dapat beroperasi secara legal di bawah pembinaan dan pengawasan OJK. Selama ini mungkin mereka beroperasi secara ilegal,” kata Sekretaris Umum PPGI, Holilur Rohman kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Adapun, Holilur berharap perusahaan gadai yang nantinya beroperasi karena dapat kemudahan izin usaha lewat deregulasi, dapat diperlakukan adil atau sama dengan perusahaan yang sudah lebih dulu mendapatkan izin OJK.

Menurut catatan PPGI, lanjutnya, hingga sejauh ini masih ada lebih dari 200 perusahaan gadai ilegal di Tanah Air. Entitas ilegal itu sebagian besar berada di wilayah Jawa, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Lebih jauh, dia pun optimistis bahwa perusahaan gadai dapat terus menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana tunai dengan sistem jaminan.

“PPGI tetap optimistis industri pergadaian akan tetap tumbuh dan menjadi pilihan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan cara yang cepat dan aman,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, persyaratan mendirikan usaha pergadaian diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 39/2024. Beleid ini mengatur perusahaan pergadaian swasta harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp2 miliar untuk wilayah usaha dalam lingkup kabupaten/kota.

Sementara untuk wilayah usaha dalam lingkup provinsi, modal disetor yang perlu disiapkan mencapai Rp8 miliar. Untuk lingkup wilayah usaha nasional modal disetor paling sedikit Rp100 miliar.

Bila merujuk kinerja industri secara agregat, penyaluran pinjaman gadai per Mei 2025 tumbuh 33,23% (year on year/YoY) menjadi Rp103,36 triliun, dengan proporsi penyaluran pinjaman terbesar dari PT Pegadaian mencapai 96,59%. Ini artinya, ceruk pasar gadai swasta hanya di bawah 5%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
33 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Proyek Bendungan Way Apu Masih Terkendala Amdal dan Izin Hutan

Ambisi Pramono Sulap Jakarta jadi Kota Global Lewat Transformasi Perizinan

Ambisi Pramono Sulap Jakarta jadi Kota Global Lewat Transformasi Perizinan

Ekonom Soroti Banyaknya Sertifikasi untuk UMKM RI

Ekonom Soroti Banyaknya Sertifikasi untuk UMKM RI

Tak Penuhi Ekuitas Minimum, OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang

Tak Penuhi Ekuitas Minimum, OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang

Jasa Gadai Liar Segera Ditertibkan

Jasa Gadai Liar Segera Ditertibkan

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Subholding Keuangan milik CT, Mega Corpora Kantongi Laba Rp2,3 Triliun
Perbankan
11 menit yang lalu

Subholding Keuangan milik CT, Mega Corpora Kantongi Laba Rp2,3 Triliun

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian
Multifinance
14 menit yang lalu

Perusahaan Gadai Sarankan Ini ke OJK untuk Deregulasi Aturan Izin Usaha Pergadaian

Bank Mandiri Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Bundaran HI
Perbankan
16 menit yang lalu

Bank Mandiri Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Bundaran HI

Ini Respons Asosiasi Perusahaan Gadai soal Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK
Multifinance
53 menit yang lalu

Ini Respons Asosiasi Perusahaan Gadai soal Deregulasi Aturan Izin Usaha OJK

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Perbankan
54 menit yang lalu

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

5

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Apakah Bank Buka Hari Ini? Cek Jadwal BCA dan BNI saat Cuti Bersama (18/8)

2

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya

3

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

4

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

5

Pesan DK OJK di HUT ke-80 RI: Kemerdekaan Adalah Amanah, Bukan Hadiah