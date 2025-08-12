Bisnis Indonesia Premium
OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK akan melonggarkan aturan DP multifinance dan mempermudah izin pegadaian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor keuangan.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:07
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. / Bisnis-Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. / Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa keuangan (OJK) sedang menyiapkan deregulasi pengaturan di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Kepala Eksekutif  Pengawasan PVML OJK Agusman membeberkan dua regulasi yang sedang digosoknya adalah berkenaan pelonggaran uang muka di industri pembiayaan dan kemudahan perizinan usaha pegadaian.

“Kita siapkan deregulasi antara lain mengenai uang muka untuk multifinance dan juga konteks dana pembiayaan. Detailnya, regulasi sedang dibuat,” katanya dalam konferensi pers seusai membuka Forum Nasional Layanan Pembiayaan dan keuangan Mikro, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sementara itu, untuk deregulasi perizinan usaha pegadaian Agusman berjanji bahwa OJK akan memberikan keleluasaan atau fleksibilitas bagi yang ingin mendirikan usaha pegadaian.

“Dengan demikian kita harapkan yang ilegal-ilegal akan berkurang atau tidak ada, karena semakin mudah dapat izin dari OJK, itu spirit-nya. Jadi, monggo sekarang digunakan, jadi kita ada pengaturan itu,” tutur dia.

Adapun, dia berujar penyederhanaan atau pelonggaran aturan ini OJK lakukan dalam rangka mengupayakan sektor PVML menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini.

“Upaya ini diharapkan mampu memberikan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkokoh peran sektor kita semua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menelisik data yang dipaparkan OJK mengenai kinerja PVML, tercatat piutang pembiayaan multifinance per Juni 2025 mencapai Rp501,83 triliun, tumbuh tipis 1,96 (year on year/YoY).

Kemudian, pembiayaan modal ventura pada Juni 2025 tercatat sebesar Rp16,35 triliun. Dengan demikian, nilai pembiayaan per Juni 2025 tumbuh 0,80 (YoY).

Selanjutnya, penyaluran pinjaman LKM pada Juni 2025 mencapai Rp1,05 triliun. Angka ini tumbuh 0,96% bila dibandingkan dengan Desember 2024 yang mencapai Rp1,04 triliun.

Sementara itu, untuk outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp83,52 triliun per Juni 2025, tumbuh 25,06% (YoY).

 

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Topik

