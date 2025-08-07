Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

Debitur kredit macet menggandeng ormas untuk menghindari penarikan kendaraan, menghambat eksekusi oleh perusahaan pembiayaan, kata OJK.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:19
Share
Ilustrasi kendaraan bermotor yang dibeli melalui multifinance. / dok Freepik-xb100
Ilustrasi kendaraan bermotor yang dibeli melalui multifinance. / dok Freepik-xb100

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat berbagai keluhan dari perusahaan pembiayaan atau multifinance soal kasus kredit macet, yakni debitur meminta perlindungan ke pihak tertentu seperti organisasi masyarakat alias ormas untuk 'melindungi' kendaraan sehingga aman dari penarikan pihak leasing.

Kepala Eksekutif Pengawasan PVML OJK Agusman berpendapat fenomena ini telah menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan.

Bahkan, dalam beberapa kasus keberadaan ormas mengganggu eksekusi yang seharusnya dapat dilakukan secara hukum oleh perusahaan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor yang kreditnya telah macet.

“Jika fenomena ini berlangsung lama, maka berpotensi mengganggu ekosistem pembiayaan secara menyeluruh, seperti terhambatnya proses hukum dan meningkatnya risiko kredit,” ujar Agusman, dikutip pada Kamis (7/8/2025).

Selain itu, imbuhnya, dalam jangka panjang fenomena ini juga bisa menyebabkan akses pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan menjadi lebih terbatas bagi masyarakat luas.

Oleh sebab itu, Agusman mengimbau agar perusahaan pembiayaan menjalankan proses penarikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang tersertifikasi, serta dilarang melakukan tindakan yang bersifat intimidatif.

Baca Juga

“Perusahaan didorong untuk mengutamakan penyelesaian secara persuasif dan bermartabat. Jika perusahaan mengalami hambatan non-yuridis seperti intimidasi dari oknum tertentu, perusahaan dapat segera melaporkannya ke aparat penegak hukum,” ujar dia.

Dia melanjutkan, OJK juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran eksekusi jaminan fidusia, sehingga dapat mengurangi potensi keresahan dan konflik di lapangan.

Agusman pun menilai pemahaman antara perusahaan pembiayaan, masyarakat, dan APH mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan menjadi hal penting yang harus terus ditingkatkan.

Adapun, berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Agusman, per Juni 2025 tingkat risiko kredit bermasalah perusahaan pembiayaan secara agregat menunjukkan kondisi yang terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,55% dan NPF net 0,88%.

Berdasarkan catatan Bisnis, fenomena ormas yang diduga melindungi debitur nakal pernah diungkapkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). 

Ketua APPI Suwandi Wiranto mengatakan bahwa praktik ini semakin marak dan meresahkan industri pembiayaan di Indonesia. 

“Ada, memang sekarang ini semakin susah, semakin meresahkan. Artinya bahwa [sejatinya] banyak ormas yang baik, tetapi ini lebih kepada oknum-oknum, atau ormas atau komunitas yang memanfaatkan dengan cara-cara salah,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (19/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa modus yang digunakan di antaranya adalah dengan mengajak debitur bergabung ke dalam komunitas atau ormas tertentu. Debitur yang bergabung kemudian diminta membayar iuran dan diberikan stiker khusus.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
38 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
53 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengamat Sebut Ormas Picu Kredit Macet Leasing, Apa Penyebabnya?

Pengamat Sebut Ormas Picu Kredit Macet Leasing, Apa Penyebabnya?

Gibran Minta Ormas Mitra Polri Deteksi Hal Mencurigakan di Wilayah Masing-masing

Gibran Minta Ormas Mitra Polri Deteksi Hal Mencurigakan di Wilayah Masing-masing

OJK Siapkan Langkah Deregulasi Bidang PVML

OJK Siapkan Langkah Deregulasi Bidang PVML

Leasing Profits Hit by Weak Purchasing Power

Leasing Profits Hit by Weak Purchasing Power

Historia Bisnis: Kala BCA Tergiur Pasar Kredit Sepeda Motor

Historia Bisnis: Kala BCA Tergiur Pasar Kredit Sepeda Motor

Rojali Jejali GIIAS 2025, Penjualan Mobil Diramal Lesu

Rojali Jejali GIIAS 2025, Penjualan Mobil Diramal Lesu

Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

Sisir Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 283.480 Rokok Ilegal

Sisir Jasa Ekspedisi, Bea Cukai Malang Gagalkan Pengiriman 283.480 Rokok Ilegal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!
Personal Finance
1 menit yang lalu

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat
Multifinance
24 menit yang lalu

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025
Perbankan
28 menit yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
18 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025
Moneter
32 menit yang lalu

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank
Perbankan
1 jam yang lalu

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar