Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

Pakar asuransi Julian Noor merekomendasikan asuransi kecelakaan diri, kesehatan, dan jiwa untuk pendidikan anak guna perlindungan finansial jangka panjang.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 23:36
Ilustrasi asuransi. / dok mhibroker.com
Ilustrasi asuransi. / dok mhibroker.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar asuransi Julian Noor merekomendasikan tiga jenis asuransi yang bisa dimiliki masyarakat, baik bagi yang baru bekerja maupun yang baru berkeluarga.

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Indonesia Re ini membeberkan tiga jenis asuransi ini meliputi asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa untuk pendidikan anak. 

Untuk asuransi kecelakaan diri, Julian berpendapat ini termasuk asuransi yang preminya murah dan menjamin pemegang polis baik itu saat bekerja maupun tidak, selama 24 jam. Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang hanya menjamin ketika bekerja.

“Jadi kalau menurut saya salah satu alternatifnya adalah membeli asuransi kecelakaan diri sebetulnya, yang menjamin 24 jam, termasuk ketika kita bepergian sebetulnya,” urainya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia meneruskan, premi asuransi ini terbilang ringan sehingga dapat dibeli untuk keluarga tanpa membebani keuangan.

Kemudian, jenis asuransi kedua yang dia rekomendasikan adalah asuransi kesehatan, meskipun menurutnya asuransi kesehatan lebih bagus didaftarkan oleh perusahaan. 

“Individu lebih bagus memakai BPJS kesehatan. Tapi kalau perusahaan, dia bisa negosiasi untuk mencari perusahaan asuransi yang terbaik, dan pelayanan yang terbaik, dan rate-nya juga oke,” tuturnya.

Adapun, rekomendasi terakhir yang Julian sampaikan adalah asuransi jiwa yang berbentuk beasiswa hingga anak lulus SMA atau perguruan tinggi. 

“Menjaminnya adalah kalau kemudian kita meninggal di tengah jalan, maka biaya anak kita tadi tetap akan digantikan oleh perusahaan asuransi sampai kemudian dia lulus. Itu satu hal yang menurut saya paling jelas menenangkan kita lah,” tutup dia.

 

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Topik

