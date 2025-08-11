Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Asuransi Boleh Sampaikan Laporan Keuangan hingga 15 Agustus 2025 Demi Persiapan PSAK 17

OJK izinkan asuransi lapor keuangan kuartal II/2025 hingga 15 Agustus 2025 untuk persiapan PSAK 117. Keterlambatan berisiko sanksi administratif.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:36
Share
Ilustrasi asuransi. / Reuters-Jonathan Bachman
Ilustrasi asuransi. / Reuters-Jonathan Bachman

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperbolehkan perusahaan asuransi menyampaikan laporan keuangan kuartal II/2025 paling lambat 15 Agustus 2025 atau akhir pekan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa ketentuan penyampaian laporan keuangan itu tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

Berdasarkan aturan itu, perusahaan asuransi bisa menyampaikan laporan keuangan kuartal II/2025 paling lambat 45 hari sejak akhir triwulan. Artinya, penyampaian dapat dilakukan hingga 15 Agustus 2025.

"Ketentuan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kesiapan industri dalam menerapkan PSAK 117 yang kompleks dan baru berlaku tahun ini," ujar Ogi melalui keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

Adapun, perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Ogi menegaskan bahwa otoritas berkomitmen untuk perbaikan kualitas pelaporan PSAK 117, termasuk melalui laporan keuangan kuartal II/2025, dengan terus memantau perkembangan industri perasuransian.

Baca Juga

OJK juga memberikan asistensi teknis jika diperlukan, lalu membuka ruang dialog untuk memastikan implementasi yang konsisten dan akuntabel.

"OJK senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya penyampaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 117," ujarnya.

Ogi juga memberikan arahan agar perusahaan asuransi dan reasuransi segera menunjuk akuntan publik untuk menerapkan PSAK 117 dalam pelaporannya.

"Diharapkan bulan Agustus telah mulai menjalankan kegiatan audit atas laporan keuangan tahun 2025," ujar Ogi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025
Premium
11 menit yang lalu

Vanguard and Peers Poised to Gain from ANTM Shares Through August 2025

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
1 jam yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PSAK 117 dan 109 Tekan Ekuitas Asuransi, OJK Sebut Dampaknya Masih Terkendali

PSAK 117 dan 109 Tekan Ekuitas Asuransi, OJK Sebut Dampaknya Masih Terkendali

Pengamat: Ekuitas Industri Reasuransi Terkoreksi Imbas Implementasi PSAK 117

Pengamat: Ekuitas Industri Reasuransi Terkoreksi Imbas Implementasi PSAK 117

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

AAJI Jelaskan Dampak Implementasi PSAK 117 ke Indusutri Asuransi Jiwa

AAJI Jelaskan Dampak Implementasi PSAK 117 ke Indusutri Asuransi Jiwa

8 Jenis Teknologi yang Penting dalam Dunia Bisnis

8 Jenis Teknologi yang Penting dalam Dunia Bisnis

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Asuransi Boleh Sampaikan Laporan Keuangan hingga 15 Agustus 2025 Demi Persiapan PSAK 17
Asuransi
21 menit yang lalu

Asuransi Boleh Sampaikan Laporan Keuangan hingga 15 Agustus 2025 Demi Persiapan PSAK 17

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
53 menit yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

BI Prediksi Penjualan Eceran Juli 2025 Meningkat, Ini Faktor Pendorongnya
Moneter
1 jam yang lalu

BI Prediksi Penjualan Eceran Juli 2025 Meningkat, Ini Faktor Pendorongnya

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli
Perbankan
1 jam yang lalu

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk
Perbankan
1 jam yang lalu

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025