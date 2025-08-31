Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Sri Mulyani enggan menjawab isu pengunduran diri dari kabinet meski rumahnya dijarah. Pejabat lain juga irit bicara terkait kabar ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Sidang Kabinet yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Mengenakan kemeja putih dengan pin lambang Garuda di dada kiri, Sri Mulyani tampak didampingi sejumlah pejabat, salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono saat meninggalkan ruang sidang.

Sri Mulyani tampak berbincang santai sembari tersenyum usai melakukan sidang kabinet. "Eh ada wartawan," ujarnya saat melihat rombongan wartawan saat menghampirinya.

Kehadiran Sri Mulyani menjadi sorotan publik di tengah merebaknya isu bahwa dirinya bakal mengundurkan diri dari kabinet. Terlebih lagi, rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi salah satu aksi penjarahan oleh massa yang tidak dikenal pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Namun, saat ditanyakan media terkait dengan kabar pengunduran dirinya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memilih tidak menjawab dan melemparkan senyum tipis.

Isu pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari kabinet mencuat setelah ada kabar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Sejumlah pejabat yang ditanya wartawan pun memilih irit bicara, dan tidak memberikan konfirmasi tegas.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menolak memastikan kabar tersebut.

“Nanti ya, rapat dulu ya. Nanti ya, nanti ya. Sabar ya semua,” kata Thomas ketika ditanya soal mundurnya Sri Mulyani, Selasa (26/8/2025).

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. “Kami rapat dulu ya, terima kasih-terima kasih,” ujarnya sebelum mengikuti sidang kabinet.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengaku belum mengetahui informasi soal mundurnya Menkeu.

“Belum saya dengar, terima kasih ya,” ucapnya.