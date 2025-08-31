Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Sri Mulyani enggan menjawab isu pengunduran diri dari kabinet meski rumahnya dijarah. Pejabat lain juga irit bicara terkait kabar ini.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 18:25
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)./Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025)./Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Sidang Kabinet yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Mengenakan kemeja putih dengan pin lambang Garuda di dada kiri, Sri Mulyani tampak didampingi sejumlah pejabat, salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono saat meninggalkan ruang sidang.

Sri Mulyani tampak berbincang santai sembari tersenyum usai melakukan sidang kabinet. "Eh ada wartawan," ujarnya saat melihat rombongan wartawan saat menghampirinya.

Kehadiran Sri Mulyani menjadi sorotan publik di tengah merebaknya isu bahwa dirinya bakal mengundurkan diri dari kabinet. Terlebih lagi, rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, menjadi salah satu aksi penjarahan oleh massa yang tidak dikenal pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Namun, saat ditanyakan media terkait dengan kabar pengunduran dirinya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memilih tidak menjawab dan melemparkan senyum tipis.

Isu pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati dari kabinet mencuat setelah ada kabar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Sejumlah pejabat yang ditanya wartawan pun memilih irit bicara, dan tidak memberikan konfirmasi tegas.

Baca Juga

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menolak memastikan kabar tersebut.

“Nanti ya, rapat dulu ya. Nanti ya, nanti ya. Sabar ya semua,” kata Thomas ketika ditanya soal mundurnya Sri Mulyani, Selasa (26/8/2025).

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. “Kami rapat dulu ya, terima kasih-terima kasih,” ujarnya sebelum mengikuti sidang kabinet.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengaku belum mengetahui informasi soal mundurnya Menkeu.

“Belum saya dengar, terima kasih ya,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Hendri T. Asworo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
10 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

Airlangga Tegaskan Sri Mulyani Tak Mundur dari Kabinet

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menkeu, Airlangga hingga Tommy Djiwandono Bungkam

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan

Transaksi Digital Tembus Rp1.454 Triliun, Kemenkeu Belum Mampu Tarik Pajaknya?

Transaksi Digital Tembus Rp1.454 Triliun, Kemenkeu Belum Mampu Tarik Pajaknya?

Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

Prabowo Minta Bangsa Bersatu: Indonesia di Ambang Kebangkitan

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)

Prabowo Panggil Ketua Umum Parpol dan Bakal Gelar Sidang Kabinet Siang Ini, Minggu (31/8/2025)

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo
Moneter
1 jam yang lalu

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart
Asuransi
2 jam yang lalu

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif
Fintech
3 jam yang lalu

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas
Perbankan
4 jam yang lalu

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025
Asuransi
6 jam yang lalu

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

2

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

3

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

4

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

5

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Sri Mulyani Saat Ditanya Mengenai Isu Mundur dari Kabinet Prabowo

2

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

3

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

4

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

5

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif