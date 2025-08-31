Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

BPJS Ketenagakerjaan kini lebih mudah diakses melalui Agen BSI Smart, memudahkan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 17:18
Share
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan BSI untuk kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan BSI untuk kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran
Ringkasan Berita
  • BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempermudah pendaftaran dan pembayaran iuran melalui Agen BSI Smart.
  • Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan akan efektif mulai 19 September 2025.
  • Dengan lebih dari 100.000 Agen BSI Smart di seluruh Indonesia, layanan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah bekerja sama dengan beberapa perbankan, kini BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memberikan kemudahan pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen BSI Smart.

Sinergi tersebut diresmikan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank BSI Anton Sukarna bertempat di The Tower Office Jakarta (29/8).

Dalam PKS tersebut BPJS Ketenagakerjaan dan BSI sepakat untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan bagi calon peserta/peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada sambutannya Direktur Penjualan dan Distribusi Bank BSI, Anton Sukarna mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan akses perbankan sebagai solusi keuangan holistik bagi para pekerja.

“Kami menyambut baik kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. BSI tidak hanya sebagai bank untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hari ini kita tambah kemampuan layanan/fitur terkait BPJS Ketenagakerjaan dengan bisa membuka layanan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Anton.

Saat ini jumlah Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia lebih dari 100.000 agen, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan dan Agen BSI Smart bersama-sama melakukan sosialisasi secara massive kepada peserta dan calon peserta Bukan Penerima Upah (BPU) terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BSI terkait layanan pendaftaran peserta BPU dan pembayaran iuran melalui Agen BSI Smart akan mulai efektif (go live) pada tanggal 19 September 2025.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dan BSI. Layanan Agen BSI Smart hadir untuk memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyadari pentingnya memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Kerja sama dengan BSI ini adalah upaya kami mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui jaringan Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga pekerja dapat lebih mudah untuk membayar dan mendaftar iuran BPJS Ketenagakerjaan.” Imbuh Eko.

Melalui sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan dan BSI optimis dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
8 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
20 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

Prospek Di Balik Pemangkasan Target Harga Saham RS Siloam (SILO)

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

Cara Cek BPJS Aktif atau Tidak Terbaru 2025, Cuma Pakai HP!

DANA JKN : Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Bertahap

DANA JKN : Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Bertahap

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Incar Pertumbuhan Nasabah dari Wisata Halal

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Incar Pertumbuhan Nasabah dari Wisata Halal

OPINI : Bank Syariah Nasional, Mesin Pertumbuhan Baru Era Digital

OPINI : Bank Syariah Nasional, Mesin Pertumbuhan Baru Era Digital

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart
Asuransi
45 menit yang lalu

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif
Fintech
1 jam yang lalu

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas
Perbankan
3 jam yang lalu

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025
Asuransi
5 jam yang lalu

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

Fokus Keluarga Muda, Zurich Luncurkan Produk Asuransi yang Beri Perlindungan Hingga Usia 100 Tahun
Asuransi
30 Agt 2025 | 17:13 WIB

Fokus Keluarga Muda, Zurich Luncurkan Produk Asuransi yang Beri Perlindungan Hingga Usia 100 Tahun

Berita Lainnya

Terpopuler

1

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

2

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

3

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif

4

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Mobil Rusak Imbas Huru-hara Demo, Bisakah Ajukan Klaim Asuransi?

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

OJK Pastikan Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga, Efek Sosial-Politik Kericuhan Terbatas

2

Pengamat Ungkap Tiga Hal Penyebab Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

3

OJK Atur Pinjaman Pinjol Maksimal 40% Gaji, AFPI Respons Positif

4

Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart