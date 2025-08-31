Daftar dan Bayar BPJS Ketenagakerjaan Semakin Mudah Via Agen BSI Smart

BPJS Ketenagakerjaan kini lebih mudah diakses melalui Agen BSI Smart, memudahkan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah bekerja sama dengan beberapa perbankan, kini BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memberikan kemudahan pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen BSI Smart.

Sinergi tersebut diresmikan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank BSI Anton Sukarna bertempat di The Tower Office Jakarta (29/8).

Dalam PKS tersebut BPJS Ketenagakerjaan dan BSI sepakat untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan bagi calon peserta/peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada sambutannya Direktur Penjualan dan Distribusi Bank BSI, Anton Sukarna mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan akses perbankan sebagai solusi keuangan holistik bagi para pekerja.

“Kami menyambut baik kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. BSI tidak hanya sebagai bank untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hari ini kita tambah kemampuan layanan/fitur terkait BPJS Ketenagakerjaan dengan bisa membuka layanan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Anton.

Saat ini jumlah Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia lebih dari 100.000 agen, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan dan Agen BSI Smart bersama-sama melakukan sosialisasi secara massive kepada peserta dan calon peserta Bukan Penerima Upah (BPU) terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BSI terkait layanan pendaftaran peserta BPU dan pembayaran iuran melalui Agen BSI Smart akan mulai efektif (go live) pada tanggal 19 September 2025.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dan BSI. Layanan Agen BSI Smart hadir untuk memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyadari pentingnya memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Kerja sama dengan BSI ini adalah upaya kami mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui jaringan Agen BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga pekerja dapat lebih mudah untuk membayar dan mendaftar iuran BPJS Ketenagakerjaan.” Imbuh Eko.

Melalui sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan dan BSI optimis dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.