Bank Syariah Indonesia (BRIS) Incar Pertumbuhan Nasabah dari Wisata Halal

Bank Syariah Indonesia (BRIS) menargetkan pertumbuhan nasabah melalui wisata halal, bekerja sama dengan Saudia Airlines untuk menawarkan diskon tiket dan paket umrah.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 09:51
Salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI)/Bisnis-Annisa S. Rini
Salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI)/Bisnis-Annisa S. Rini

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) membidik pertumbuhan jumlah nasabah lewat perkembangan wisata halal dunia.

SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad S. Habiby memaparkan setiap tahunnya terdapat  sekitar 1,5 juta muslim berumrah ke tanah suci. Angka tersebut merupakan potensi perseroan memfasilitasi kebutuhan nasabah.

Perseroan menargetkan dapat memfasilitasi keinginan dan kebutuhan nasabah baik individu maupun korporat yang ingin melakukan wisata halal ke berbagai negara bersama maskapai Saudia hingga kebutuhan modal kerja dalam bentuk kerja sama Business to Business (B2B). 

Perseroan berharap peran bank syariah dalam negeri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat diperbesar melalui pemberdayaan wisata halal dunia.

“selain itu ditambah dengan kemudahan fasilitas dari penerbangan, kami berharap bisa menjangkau traveler di luar jemaah umrah, sehingga memperkuat industri pariwisata halal dunia. Terlebih dengan 22 juta customer based yang dimiliki BSI saat ini,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

Adapun dalam meningkatkan jumlah nasabah dari pariwisata halal ke luar negeri, BSI juga telah bekerja sama dengan Saudi Airlines dengan menawarkan diskon tiket hingga 30%-40%. 

Harga spesial selama Saudia Airlines Travel Fair 2025 ditawarkan mulai dari Rp7,7 juta ke Milan, Roma Rp8,1 juta,Barcelona Rp8,4 juta,Istanbul Rp8,8juta, ParisRp9,3 juta dan Paket Umroh mulai dari Rp25 juta.

Sementara itu, Country Manager Saudia untuk Indonesia, Singapura, dan Australia Faisal Alallah mengatakan animo masyarakat untuk berwisata terus meningkat. Saudia, kata dia, menawarkan kelebihan di mana nasabah bisa stop over di Jeddah atau Riyadh selama 96 jam baik untuk melakukan umrah atau mengunjungi destinasi lain bagi wisatawan yang non-Muslim.

“Saat ini Saudia juga menawarkan kemudahan pengurusan visa di mana visa on arrival dapat diperoleh hanya dalam waktu kurang dari 10 menit bagi yang telah memiliki tiket Saudia,” terangnya.

 

Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Novita Sari Simamora

OPINI : Bank Syariah Nasional, Mesin Pertumbuhan Baru Era Digital

Pembiayaan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia (BRIS) Tumbuh 19,3%

Pembiayaan Konsumer Capai Rp156,79 Triliun per Kuartal I/2025

Saham Bank (BBCA, BBRI Cs) Ikut Anjlok saat IHSG Tertekan Aksi Demonstrasi

Bank Syariah Indonesia (BRIS) Proyeksikan Tren Pembiayaan Konsumer Positif, Ini Strateginya

Belum Setahun, Bisnis Bank Emas BSI (BRIS) Tembus 1 Ton

BI Kepri Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah

Wagub Minta Mal di Jateng punya Zona Kuliner Halal

