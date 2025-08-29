Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga Juli 2025, Transaksi QR Bayar Livin' by Mandiri Sentuh Rp94 Triliun

Livin' by Mandiri mencatat transaksi QR Bayar mencapai Rp94 triliun hingga Juli 2025, dengan 12 juta pengguna.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:05
Share
Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Penggunaan fitur QR Bayar di aplikasi Livin' by Mandiri mencapai 12 juta pengguna dengan pertumbuhan 47% YoY dan nilai transaksi mencapai Rp94 triliun hingga Juli 2025.
  • Layanan QR Antar Negara di Livin' menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan 49.000 pengguna dan nilai transaksi Rp61 miliar.
  • Bank Mandiri memperluas layanan QR Antar Negara ke Jepang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi perbankan digital milik Bank Mandiri, Livin’ by Mandiri, mencatatkan tingginya minat masyarakat terhadap pembayaran QRIS. Hal tersebut salah satunya tercermin dari penggunaan fitur QR Bayar yang mencapai 12 juta pengguna hingga Juli 2025.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Erin Young menyampaikan pengguna QR Bayar hingga Juli 2025 mencapai 12 juta pengguna, atau tumbuh 47% secara tahunan (year on year/YoY). 

“Jumlah pengguna mencapai 12 juta, tumbuh 47% YoY dengan nilai transaksi tumbuh 119% mencapai Rp94 triliun,” kata Erin dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Layanan QR Antar Negara juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Erin mengatakan, pengguna QR Antar Negara di Livin’ tumbuh 157% YoY, menjadi 49.000 pengguna. Nilai transaksi dari fitur ini tercatat tumbuh 184% YoY atau tembus Rp61 miliar.

Meski kontribusi nilai transaksi QR Antar Negara terhadap QR Bayar keseluruhan baru sekitar 0,065%, dia menilai tren pertumbuhan yang tinggi menunjukkan potensi besar layanan ini sebagai salah satu fitur favorit nasabah saat bepergian ke luar negeri.

Setelah sebelumnya tersedia di Malaysia, Singapura, dan Thailand, Bank Mandiri menghadirkan fitur QR Antar Negara di Jepang melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. 

Baca Juga

Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS langsung dari Livin’ di berbagai merchant Jepang.

“Kehadiran layanan ini akan memudahkan nasabah bertransaksi di luar negeri serta memperluas jangkauan ekosistem pembayaran digital Indonesia di panggung global,” tutur Erin.

Erin menjelaskan layanan QR Antar Negara di Jepang dapat digunakan di merchant yang terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR nasional Jepang, yaitu JPQR Global, melalui jaringan Netstars.

Selain QRIS, dia mengungkap bahwa Livin’ juga memiliki fitur Tap to Pay sebagai alternatif pembayaran praktis bagi merchant yang belum menerima pembayaran berbasis QR.

Aplikasi Livin’ juga memungkinkan nasabah dapat membuka rekening multicurrency JPY dan menghubungkannya dengan Mandiri Debit Visa. Dengan demikian, nasabah dapat melakukan tarik-tunai langsung dari saldo rekening yen di ATM berlogo Visa di seluruh Jepang.

“Semua dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang international-ready,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025
Premium
2 jam yang lalu

Profit Race Among E-Commerce Issuers: BUKA, BELI, and GOTO in H1/2025

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
7 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Petrosea (PTRO) Kantongi Fasilitas Kredit hingga Rp2,5 Triliun dari Bank Mandiri

Petrosea (PTRO) Kantongi Fasilitas Kredit hingga Rp2,5 Triliun dari Bank Mandiri

Sengatan MSCI, Aksi Borong Saham PTRO Hingga Kredit Jumbo dari Bank Mandiri (BMRI) Mewarnai Petrosea

Sengatan MSCI, Aksi Borong Saham PTRO Hingga Kredit Jumbo dari Bank Mandiri (BMRI) Mewarnai Petrosea

Saham Bank (BBCA, BBRI Cs) Ikut Anjlok saat IHSG Tertekan Aksi Demonstrasi

Saham Bank (BBCA, BBRI Cs) Ikut Anjlok saat IHSG Tertekan Aksi Demonstrasi

Dua Tantangan Utama Perbankan RI di Paruh Kedua 2025, Apa Saja?

Dua Tantangan Utama Perbankan RI di Paruh Kedua 2025, Apa Saja?

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

Visa Beli Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek Kuningan, Nilainya Capai Rp7 Miliar

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

Pengguna LRT Nanti Bisa Bayar Pakai QRIS Tap dan Kredit Visa, Mulai Kapan?

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

PPATK Gaet Perbankan Pantau Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait MBG

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Hingga Juli 2025, Transaksi QR Bayar Livin' by Mandiri Sentuh Rp94 Triliun
Perbankan
32 menit yang lalu

Hingga Juli 2025, Transaksi QR Bayar Livin' by Mandiri Sentuh Rp94 Triliun

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan
Asuransi
3 jam yang lalu

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo
Perbankan
3 jam yang lalu

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo

BNI Tutup Sementara 4 Kantor Cabang di Jakarta Imbas Demo
Perbankan
5 jam yang lalu

BNI Tutup Sementara 4 Kantor Cabang di Jakarta Imbas Demo

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan
Perbankan
4 jam yang lalu

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan
Perbankan
4 jam yang lalu

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan

Budi Tampubolon Kembali jadi Ketua Dewan Pengurus AAJI 2025-2028
Asuransi
4 jam yang lalu

Budi Tampubolon Kembali jadi Ketua Dewan Pengurus AAJI 2025-2028

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo
Perbankan
3 jam yang lalu

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengamat Nilai GoPay, OVO, ShopeePay, Dana Dominasi Bisnis E-Wallet Indonesia

2

BNI Tutup Sementara 4 Kantor Cabang di Jakarta Imbas Demo

3

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan

4

Top 5 Crypto Exchange di Indonesia 2025

5

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Mess MPR RI di Bandung Dibakar Massa Saat Demo Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengamat Nilai GoPay, OVO, ShopeePay, Dana Dominasi Bisnis E-Wallet Indonesia

2

BNI Tutup Sementara 4 Kantor Cabang di Jakarta Imbas Demo

3

BNI Pastikan Nasabah Aman Usai Demo Viral di Menara Pejompongan

4

Top 5 Crypto Exchange di Indonesia 2025

5

Dukung UMKM, BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas Pembiayaan ke Jamkrindo