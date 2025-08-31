Bisnis Indonesia Premium
Begini Penjelasan Bank BCA Soal Kendala Nasabah Minggu (31/8)

BCA mengatasi gangguan aplikasi pada 31/8/2025, meminta maaf, dan mengimbau nasabah cek aplikasi secara berkala. Sistem kini berangsur normal.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 23:01
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pekerja beraktivitas di dekat logo milik PT Bank Central Asia Tbk di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) buka suara terkait kendala yang dialami nasabah dalam superapps pada Minggu (31/8/2025).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. 

"Saat ini, sistem sudah berangsur normal. Kami mengimbau nasabah untuk mengecek aplikasi myBCA, BCA mobile, dan internet banking secara berkala," ujar Hera kepada Bisnis.com, Minggu (31/8/2025).

Sebelum layanan kembali normal, gangguan pada aplikasi MyBCA sempat ramai diperbincangkan di media sosial X.

Salah satu pengguna dengan akun @Sebxxxx mengeluhkan bahwa nominal saldo di aplikasi tidak dapat ditampilkan dan hanya memperlihatkan tulisan IDR -. 

Dia juga menyebut pembayaran melalui virtual account tidak bisa dilakukan. “BCA error, @HaloBCA saldonya malah strip, mau bayar VA tidak bisa,” tulisnya.

Keluhan serupa juga disampaikan akun @Sucxxx yang menyebut transaksinya tidak kunjung selesai meskipun saldo sudah terpotong.

Adapun akun @Agaxxx menuturkan kekesalannya lantaran aplikasi tidak dapat digunakan saat hendak melakukan pembayaran di kasir. Dia juga menyinggung lambatnya pemberitahuan resmi dari pihak bank terkait gangguan tersebut.

“Bayar depan kasir auto malu, belum lagi digerutuin yang belakang ‘lama amat sih’,” keluhnya.

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : M. Nurhadi Pratomo

