Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal

Universal banking di Indonesia berpotensi meningkatkan pendapatan bank melalui diversifikasi layanan seperti investment banking dan asuransi, namun juga menambah risiko sistemik dan kompleksitas pengawasan oleh OJK.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:30
Share
Ilustrasi bank/shutterstock
Ilustrasi bank/shutterstock
Ringkasan Berita
  • Universal banking di Indonesia berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi bank melalui diversifikasi layanan seperti investment banking, asuransi, dan manajemen aset.
  • Konsep ini memungkinkan bank untuk berperan lebih luas di pasar modal, termasuk membantu perusahaan melakukan IPO dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan.
  • Namun, penerapan universal banking juga meningkatkan risiko sistemik, kompleksitas pengawasan, dan potensi konflik kepentingan, sehingga memerlukan pengawasan ketat dari OJK.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penerapan universal banking di Indonesia dinilai dapat membuka peluang sumber pendapatan baru bagi perbankan. Kendati begitu, konsep ini juga dapat berdampak negatif terhadap bank sehingga perlu dikaji lebih dalam sebelum diterapkan oleh industri perbankan nasional.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, universal banking membuka potensi diversifikasi pendapatan oleh bank.

“Karena di samping kegiatan bisnis konvensional, bank juga dapat melayani berbagai aktivitas bisnis seperti investment banking, asuransi, dan manajemen aset,” kata Trioksa, Selasa (12/8/2025).

Trioksa mengatakan, adanya konsep ini juga memungkinkan bank dapat berperan lebih luas untuk membantu perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO) dan berbagai kegiatan di pasar modal sehingga berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi bank seperti dari kegiatan underwriting, M&A Advisory, dan perdagangan efek.

Kendati begitu, dia menyebut bahwa semua ini hanya boleh dilakukan dalam kerangka konglomerasi keuangan yang diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Namun kegiatan tersebut sesuai regulasi dapat diberikan dalam kerangka konglomerasi keuangan yang diawasi terintegrasi oleh OJK,” ujarnya.

Baca Juga

Meski universal banking berpotensi membuka peluang cuan baru untuk bank, Trioksa mengungkapkan dampak negatif jika konsep ini diterapkan di Indonesia.

Dia mengungkapkan, universal banking dapat semakin meningkatkan risiko sistemik bagi bank dan kompleksitas dalam pengawasan oleh regulator.

Selain itu, universal banking berpotensi memicu adanya konflik kepentingan. Dalam hal ini, Trioksa menyebut bahwa nasabah akan didorong untuk membeli produk bank yang tidak sesuai dengan profil risiko nasabah.

Dampak negatif lainnya, yakni makin besarnya risiko pasar dan risiko likuiditas bagi bank lantaran makin banyak dan beragamnya aktivitas bank.

Mengingat pengawasan perbankan dan pasar modal berada di bawah OJK, Trioksa menilai pengawasan perlu ditingkatkan dengan masuknya perbankan ke universal banking.

“Karena kegiatan bisnis semakin kompleks,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, OJK tengah mengkaji penerapan universal banking di Tanah Air guna mendukung kemajuan pasar modal.

Dalam catatan Bisnis.com, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa saat ini Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tengah mengkaji penerapan universal banking di Tanah Air.

“Nanti boleh ngobrol dengan Pak Dian untuk kemajuan pasar modal, termasuk yang sangat menarik pengkajian tentang universal banking,” ungkap Mahendra di Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium
13 menit yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025
Premium
43 menit yang lalu

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Bank Terbesar Denmark Coret 1.700 Perusahaan Energi Fosil dari Portofolio Investasi

Bank Terbesar Denmark Coret 1.700 Perusahaan Energi Fosil dari Portofolio Investasi

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

KAMUS BURSA: Apa definisi global/universal banking?

KAMUS BURSA: Apa definisi global/universal banking?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal
Perbankan
43 menit yang lalu

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi
Perbankan
1 jam yang lalu

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?
Perbankan
1 jam yang lalu

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
9 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

BI Uji Coba Payment ID bagi Penerima Bansos di Banyuwangi
Personal Finance
2 jam yang lalu

BI Uji Coba Payment ID bagi Penerima Bansos di Banyuwangi

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
8 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit
Perbankan
2 jam yang lalu

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

2

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

5

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

2

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

5

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi