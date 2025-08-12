Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prospek Bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, & Permata hingga Akhir 2025

Prospek positif bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, dan Permata hingga 2025 didukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas BI rate, dan kualitas aset.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 03:00
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Analis Investasi dari Infovesta Ekky Topan memproyeksikan, prospek sejumlah bank asing seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), dan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) relatif positif hingga akhir 2025.

Kendati begitu, dia mengatakan ada sejumlah hal yang perlu menjadi catatan. Ekky menyampaikan hingga akhir 2025, prospek lima bank ini relatif positif jika ekonomi domestik tumbuh sesuai proyeksi, Bank Indonesia (BI) rate stabil atau cenderung menurun, dan kualitas aset tetap terjaga.

“Potensi penurunan suku bunga dapat mendorong permintaan kredit dan memperbaiki NIM, sementara akselerasi digital banking serta pertumbuhan fee-based income akan menjadi pendorong tambahan,” kata Ekky kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

Namun, Ekky menilai bahwa risiko yang perlu diwaspadai mencakup perlambatan ekonomi global, persaingan ketat dalam pendanaan, serta potensi kenaikan Non Performing Loan (NPL) di segmen tertentu.

Untuk rekomendasi saham, Ekky mengatakan bahwa BNGA masih menarik untuk dikoleksi dengan target harga Rp1.800-Rp2.000 (Buy). 

Kemudian, NISP dapat Hold dengan target Rp1.400-Rp1.500. BNLI disarankan Hold atau Sell di sekitar Rp3.500 atau menunggu sinyal pembalikan tren turun. 

Baca Juga

“Sementara BNII dapat menjadi opsi Speculative Buy dengan target Rp240-Rp250,” pungkasnya. 

Dalam catatan Bisnis, sejumlah korporasi keuangan asal negara tetangga di Asia Tenggara telah merilis laporan keuangan semester I/2025. Bank asing tersebut yakni CIMB Niaga, OCBC, Permata, UOB, dan Maybank. 

Di antara kelima bank tersebut, CIMB menjadi bank dengan raupan laba terbesar, dengan raupan pada semester I/2025 mencapai Rp3,51 triliun, diikuti OCBC, Permata, UOB, dan Maybank yang masing-masing sebesar Rp2,57 triliun, Rp1,64 triliun, Rp783,42 miliar, dan Rp576 miliar.

Kemudian dari tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE), CIMB Niaga memiliki nilai paling tinggi 13,51% diikuti ROE OCBC 12,89%, ROE UOB Indonesia di level 9,35%, Permata di level 6,32%, dan Maybank Indonesia 3,93% pada semester I/2025.

Untuk diketahui, rasio ini menunjukkan tingginya keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari setiap nilai yang diinvestasikan pemegang sahamnya. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya.

Dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA), CIMB Niaga berada di posisi unggul yakni sebesar 2,48% pada semester I/2025, mengalahkan OCBC, Permata, UOB, dan Maybank yang masing-masing tercatat 2,25%, 1,62%, 1,21%, dan 0,82%.

Adapun semakin tinggi ROA, bank tercatat semakin kuat dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
6 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
6 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Biaya Admin Debit BSI Ada Kenaikan mulai 26 Agustus 2025, Simak Detailnya

Biaya Admin Debit BSI Ada Kenaikan mulai 26 Agustus 2025, Simak Detailnya

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Pengendali Bank Victoria Borong Saham BVIC Rp25,02 Miliar, Ini Tujuannya

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prospek Bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, & Permata hingga Akhir 2025
Perbankan
59 menit yang lalu

Prospek Bank CIMB, Maybank, OCBC, UOB, & Permata hingga Akhir 2025

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan
Asuransi
4 jam yang lalu

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%
Perbankan
7 jam yang lalu

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya
Asuransi
7 jam yang lalu

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi
Asuransi
8 jam yang lalu

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

4

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

5

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

2

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

3

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

4

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

5

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya