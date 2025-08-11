Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

UOB Indonesia Bukukan Laba Rp783,42 Miliar pada Semester I/2025

Bank UOB Indonesia mencatatkan laba Rp783,42 miliar pada semester I/2025, naik 168,53% YoY.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 17:35
Share
Pengunjung memperoleh penjelasan dari tim Wealth Management PT Bank UOB Indonesia mengenai update pasar terbaru dan wawasan investasi yang mendalam./Bisnis/Himawan L Nugraha.
Pengunjung memperoleh penjelasan dari tim Wealth Management PT Bank UOB Indonesia mengenai update pasar terbaru dan wawasan investasi yang mendalam./Bisnis/Himawan L Nugraha.
Ringkasan Berita
  • PT Bank UOB Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp783,42 miliar pada semester I/2025, naik 168,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
  • Pendapatan bunga bersih tumbuh 1,97% menjadi Rp2,85 triliun, meskipun pendapatan bunga total sedikit menurun dan beban operasional lainnya turun 6,00% YoY.
  • Bank UOB Indonesia mengalami pertumbuhan kredit 12,67% menjadi Rp108,89 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 2,07% menjadi Rp125,04 triliun pada semester I/2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank UOB Indonesia mencatatkan laba bersih tahun berjalan senilai Rp783,42 miliar pada semester II/2025. Capaian itu melonjak 168,53% secara tahunan (year on year/YoY) dari semester I/2024 sebesar Rp291,74 miliar.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan, pendapatan bunga Bank UOB Indonesia pada semester I/2025 susut 0,14% YoY menjadi Rp5,42 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,43 triliun. Beban bunga tercatat sebesar Rp2,57 triliun atau susut 2,39% YoY dari semester I/2024 Rp2,63 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bunga bersih bank asal Singapura ini tumbuh 1,97% YoY dari Rp2,79 triliun menjadi Rp2,85 triliun.

Kendati pendapatan bunga susut, beban operasional lainnya membaik. Bank UOB Indonesia mencatat beban operasional lainnya tercatat turun 6,00% YoY menjadi Rp1,58 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp1,68 triliun.

Laba operasional Bank UOB Indonesia tercatat mencapai Rp950,73 miliar, tumbuh 151,13% dari semester I/2024 yang tercatat sebesar Rp378,57 miliar.

Adapun beban non-operasional lainnya tercatat mencapai Rp204,00 juta pada semester I/2025. Pada periode yang sama tahun lalu, Bank UOB Indonesia mencatatkan pendapatan nonoperasional lainnya sebesar Rp458,00 juta. Laba tahun berjalan sebelum pajak tercatat mengalami peningkatan dari Rp377,80 miliar menjadi Rp1,00 triliun.

Baca Juga

Dari sisi intermediasi, Bank UOB Indonesia membukukan pertumbuhan kredit sebesar 12,67% YoY menjadi Rp108,89 triliun pada semester I/2025. Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank UOB Indonesia susut sebesar 2,07% YoY menjadi Rp125,04 triliun.

Perinciannya, tabungan susut 5,99% YoY menjadi Rp37,47 triliun, kemudian deposito tercatat turun 12,07% YoY menjadi Rp53,09 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Giro satu-satunya simpanan yang tercatat tumbuh 25,62% YoY menjadi Rp34,46 triliun pada semester I/2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank UOB Indonesia turun dari 17,56% menjadi 16,72% pada semester I/2025. Untuk kualitas kredit, terdapat perbaikan dengan NPL gross 1,87% dari 2,22% dan NPL net 1,07% dari 1,10%. 

Pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) terpantau menyusut dari 3,91% menjadi 3,79% pada semester I/2025, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) susut menjadi 86,32% dari periode yang sama tahun lalu 94,39%. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance
Premium
25 menit yang lalu

HEAL and MIKA Maintain Healthy Performance

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat
Premium
55 menit yang lalu

Strategi Suksesi Grup Djarum & Seni Bertahan di Lintas Generasi Konglomerat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cuan Lebih dari 35% Setahun, Reksa Dana Campuran Jawara Pilih Saham BBCA, Obligasi Grup Sinar Mas hingga MNC

Cuan Lebih dari 35% Setahun, Reksa Dana Campuran Jawara Pilih Saham BBCA, Obligasi Grup Sinar Mas hingga MNC

Kucuran Kredit Korporasi Bank Tetap Deras di Tengah Ketidakpastian, UOB Ungkap Sebabnya

Kucuran Kredit Korporasi Bank Tetap Deras di Tengah Ketidakpastian, UOB Ungkap Sebabnya

Bank DBS & UOB Indonesia Salurkan Kredit Rp6,7 Triliun Bangun Pusat Data

Bank DBS & UOB Indonesia Salurkan Kredit Rp6,7 Triliun Bangun Pusat Data

Malaysian, Singaporean, and Thai Banks Shine in Indonesia

Malaysian, Singaporean, and Thai Banks Shine in Indonesia

Laba Bank Mega milik CT Naik 10,8% jadi Rp1,36 Triliun pada Semester I/2025

Laba Bank Mega milik CT Naik 10,8% jadi Rp1,36 Triliun pada Semester I/2025

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?

Banyak Aral Adang Perbankan RI Semester II/2025, Kinerja Makin Berat?

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit

Bos BTN Beri Kisi-Kisi Kinerja Semester I/2025, Lapkeu sedang Diaudit

Berita Lainnya

Berita Terbaru

UOB Indonesia Bukukan Laba Rp783,42 Miliar pada Semester I/2025
Perbankan
1 jam yang lalu

UOB Indonesia Bukukan Laba Rp783,42 Miliar pada Semester I/2025

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti Efektif jadi Komisaris Bank Banten (BEKS)
Perbankan
1 jam yang lalu

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti Efektif jadi Komisaris Bank Banten (BEKS)

Dongkrak Pertumbuhan, BRI Gali Lebih Dalam Potensi Segmen Korporasi
Perbankan
2 jam yang lalu

Dongkrak Pertumbuhan, BRI Gali Lebih Dalam Potensi Segmen Korporasi

Biaya Admin Debit BSI Ada Kenaikan mulai 26 Agustus 2025, Simak Detailnya
Bisnis Syariah
2 jam yang lalu

Biaya Admin Debit BSI Ada Kenaikan mulai 26 Agustus 2025, Simak Detailnya

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai
Perbankan
4 jam yang lalu

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

2

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

3

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

4

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

5

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Komitmen Anti Korupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

2

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

3

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

4

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

5

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)