Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

Ricky Perdana Gozali resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030, menggantikan Doni P. Joewono, setelah lolos uji kelayakan oleh Komisi XI DPR.
Dany Saputra
Dany Saputra
Senin, 11 Agustus 2025 | 10:45
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta Ricky Perdana Gozali. Dok Instagram Kantor Perwakilan BI Jakarta.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta Ricky Perdana Gozali. Dok Instagram Kantor Perwakilan BI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ricky Perdana Gozali resmi membacakan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025-2030. Dia resmi menggantikan Deputi Gubernur Doni P. Joewono.

Pengambilan sumpah jabatan itu dibacakan di depan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di kantor MA, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Pengangkatan Doni berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.68/P/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

"Mengangkat Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji," demikian bunyi Keppres yang ditandatangani 29 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kemudian, Ricky pun menyatakan bersedia untuk mengambil sumpah jabatan yang ditanyakan oleh Ketua MA Sunarto. Pada sumpah jabatannya, Ricky menyatakan bersumpah untuk tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. 

"Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga. Sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," terangnya. 

Adapun penetapan Ricky sebagai Deputi Gubernur BI yang baru usai dipilih oleh Komisi XI DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ricky terpilih usai Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada 1—2 Juli 2025. Ada dua calon deputi Bank Indonesia (BI) pengganti Doni Joewono yang ikut uji kelayakan dan kepatutan yaitu Ricky dan Dicky Kartikoyono.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menjelaskan bahwa usai keduanya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya melakukan rapat internal untuk memilih satu calon. Pilihan jatuh kepada Ricky Perdana. 

"Kita memutuskan Pak Ricky, musyawarah mufakat," ungkap Hekal usai rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Adapun, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah. Dia pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.   

Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI. 

Lalu pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar. Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk
Perbankan
19 menit yang lalu

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti
Fintech
43 menit yang lalu

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030
Moneter
1 jam yang lalu

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025
Asuransi
7 jam yang lalu

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

