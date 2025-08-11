Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

Lo Kheng Hong masuk daftar top 20 pemegang saham Bank Danamon (BDMN) per Juli 2025, dengan MUFG Bank Ltd sebagai pemegang saham terbesar.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 12:05
Share
Gedung Bank Danamon/danamon.co.id
Gedung Bank Danamon/danamon.co.id
Ringkasan Berita
  • Lo Kheng Hong menjadi salah satu dari 20 pemegang saham terbesar PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dengan kepemilikan 0,24% saham.
  • MUFG Bank Ltd adalah pemegang saham terbesar Bank Danamon dengan kepemilikan 91,47% saham.
  • Pada semester I/2025, Bank Danamon mencatat laba bersih Rp1,6 triliun, didukung oleh pertumbuhan kredit dan peningkatan kualitas aset.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Investor saham kawakan Lo Kheng Hong diketahui getol memborong saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Hingga akhir Juli 2025, namanya pun bertengger di 20 terbesar atau top 20 pemegang saham bank besutan MUFG Bank asal Jepang tersebut.

Dilansir dari informasi perseroan yang dikutip pada Senin (11/8/2025), MUFG Bank Ltd menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi kepemilikan saham sebesar 91,47% atau setara 8,94 miliar saham Danamon.

Baca Juga : Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Nama Lo Kheng Hong bahkan masuk di urutan kelima daftar tersebut dengan porsi kepemilikan sebesar 0,24% atau sebanyak 23,44 juta saham BDMN per 31 Juli 2025.

Selain Lo Kheng Hong, dalam daftar itu terdapat 4 nama individu. Selebihnya merupakan investor institusi, baik dalam maupun luar negeri.

Berikut daftar selengkapnya Top 20 pemegang saham Bank Danamon (BDMN) per 31 Juli 2025:

 

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

 Sumber: danamon.co.id

Kinerja Danamon

Pada semester I/2025, Danamon membukukan laba bersih konsolidasian setelah pajak (net profit after tax/NPAT) sebesar Rp1,6 triliun, meningkat 12% secara tahunan (year-on-year/YoY)

Chief Financial Officer Bank Danamon Theresia Adriana Widjaja menyampaikan bahwa realisasi itu salah satunya terdorong oleh laba operasional yang tercatat sebesar Rp9,4 triliun, stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pertumbuhan laba bersih Danamon terutama didukung perbaikan pada biaya kredit atau cost of credit sebesar 16% YoY,” katanya dalam konferensi pers kinerja keuangan Bank Danamon semester I/2025 secara virtual, Rabu (30/7/2025).

Bank Danamon Indonesia Tbk. - TradingView

Terkait fungsi intermediasi, dia melanjutkan bahwa Bank Danamon telah menyalurkan kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp195,7 triliun, tumbuh 6% secara tahunan.

Theresia memaparkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit ditopang oleh pertumbuhan dua digit pada lini bisnis enterprise banking & financial institution, serta bisnis UKM dan konsumer.

Di sisi simpanan, dana pihak ketiga Bank Danamon tumbuh 10% YoY hingga mencapai Rp160,1 triliun per semester I/2025, dengan pendanaan granular yang tumbuh 2% YoY menjadi Rp93,1 triliun.

“Danamon juga membukukan pertumbuhan rekening giro dan tabungan atau CASA [current account saving account] sebesar 4% dibandingkan tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Baca Juga : Danamon (BDMN) Sebut Kredit Korporasi Masih Prospektif, Ini Alasannya

Atas capaian tersebut, dia berujar bahwa margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Danamon secara konsolidasian sebesar 7% hingga paruh pertama tahun ini.

Theresia kemudian menjelaskan bahwa kualitas aset Bank Danamon terjaga, salah satunya dari rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) yang membaik 210 basis points (bps) ke angka 9,9%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) gross Bank Danamon berada pada level 1,8% pada paruh pertama 2025. “Rasio cakupan NPL atau NPL Coverage Ratio adalah sebesar 279,2%, meningkat 16% dari tahun sebelumnya yang sebesar 263,2%,” pungkas Theresia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
54 menit yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Danamon (BDMN) Sebut Kredit Korporasi Masih Prospektif, Ini Alasannya

Danamon (BDMN) Sebut Kredit Korporasi Masih Prospektif, Ini Alasannya

Bank Danamon (BDMN) Cetak Laba Rp1,6 Triliun Semester I/2025, Naik 12%

Bank Danamon (BDMN) Cetak Laba Rp1,6 Triliun Semester I/2025, Naik 12%

Intiland (DILD) Bocorkan Strategi Bisnis, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Intiland (DILD) Bocorkan Strategi Bisnis, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Reksadana Konglomerat

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Reksadana Konglomerat

Investree Pangkas Kepemilikan, Investor Baru Masuk jadi Pemegang Saham AMAR

Investree Pangkas Kepemilikan, Investor Baru Masuk jadi Pemegang Saham AMAR

Bagikan Dividen Hari Ini, Indika Energy (INDY) Tebar Kupon Obligasi 8,75% ke HSBC hingga JP Morgan

Bagikan Dividen Hari Ini, Indika Energy (INDY) Tebar Kupon Obligasi 8,75% ke HSBC hingga JP Morgan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk
Perbankan
19 menit yang lalu

Daftar Top 20 Pemegang Saham Danamon (BDMN), Lo Kheng Hong Masuk

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti
Fintech
43 menit yang lalu

OJK Terima 3.858 Pengaduan soal Debt Collector Fintech, Sanksi Berat Menanti

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030
Moneter
1 jam yang lalu

Ricky Perdana Gozali Resmi Jabat Deputi Gubernur BI 2025-2030

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025
Asuransi
7 jam yang lalu

Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

4

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

5

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025