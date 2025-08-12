Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi

OJK mendukung langkah PPATK memblokir rekening dormant untuk mencegah penyalahgunaan. Dana tetap aman, dan pembukaan kembali mudah bagi pengguna digital.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:12
Share
PPATK melakukan penghentian aktivitas bagi rekening dormant
PPATK melakukan penghentian aktivitas bagi rekening dormant

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai gaduhnya kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir sementara rekening bank tidak aktif atau rekening dormant lantaran kurangnya aspek komunikasi kepada publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai langkah tersebut memiliki tujuan baik untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rekening.

“Kita kan tahu ya maksudnya itu adalah baik untuk bagaimana melindungi masyarakat dari penyalahgunaan rekening yang disebut enggak aktif. Kalau dulu di pasar modal itu kita, istilah dormant itu udah lebih kita kenal ya sebelumnya. Jadi untuk rekening-rekening yang masyarakat yang enggak aktif dan lain-lain itu jangan sampai disalahgunakan oleh UMKM,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki di sela ajang tahunan WhatsApp Business Summit ketiga yang digelar di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

Dia memahami maksud PPATK dan pemerintah mengambil langkah tersebut demi keamanan masyarakat. Namun, dia menilai yang menjadi tantangan saat ini adalah aspek komunikasi kepada publik.

Oleh sebab itu, Kiki menyebut, banyak masyarakat yang panik dan mengira uang mereka hilang, padahal dana tersebut tetap aman.

Friderica menambahkan, bagi masyarakat yang memiliki layanan perbankan digital, pembukaan kembali rekening dormant relatif mudah dilakukan.

Baca Juga

“Kalau online mudah kalaupun jadi dormant, kayak saya tinggal buka online banking, buka ini terus ke bawah kanan, ke bawah kiri, kedip-kedip itu udah buka lagi gitu. Jadi semudah itu,” katanya. 

Friderica menambahkan, kendala mungkin dialami oleh nasabah yang belum memiliki layanan perbankan digital atau membuka rekening di daerah berbeda dengan tempat tinggalnya saat ini sehingga prosesnya menjadi lebih rumit.

Sebelumnya, PPATK mengumumkan pemblokiran sementara rekening bank yang tidak digunakan untuk transaksi selama 3 bulan atau lebih sebagai upaya mencegah penyalahgunaan untuk tindak pidana, termasuk jual beli rekening dan pencucian uang.

Dalam unggahan di akun Instagram resminya, PPATK menegaskan dana nasabah tetap aman dan tidak hilang. Rekening dormant yang dimaksud adalah tabungan atau giro yang tidak bertransaksi dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan bank. 

Pemblokiran sementara ini juga menjadi bentuk pemberitahuan kepada pemilik rekening, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening masih tercatat aktif meski lama tidak digunakan.

PPATK menyatakan langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium
13 menit yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025
Premium
43 menit yang lalu

Emiten Properti BSDE & CTRA Incar Momentum Pertumbuhan pada Sisa Tahun 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Link Palsu dengan Klaim Bisa Buka Blokir Rekening PPATK

Viral Link Palsu dengan Klaim Bisa Buka Blokir Rekening PPATK

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

PPATK: Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, 90% Sudah Aktif

PPATK: Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, 90% Sudah Aktif

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

OJK Kepri Dibanjiri Keluhan Pembekuan Rekening Dormant

Bos BTN Klaim Hanya Ada Sedikit Rekening Dormant, Ini Sebabnya

Bos BTN Klaim Hanya Ada Sedikit Rekening Dormant, Ini Sebabnya

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

OJK Bakal Longgarkan Aturan DP Multifinance dan Permudah Izin Pegadaian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal
Perbankan
42 menit yang lalu

Universal Banking Bisa Bikin Pundi Pendapatan Bank Makin Tebal

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi
Perbankan
1 jam yang lalu

OJK Soal Gaduh Pemblokiran Rekening Dormant: Kurang Komunikasi

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?
Perbankan
1 jam yang lalu

Apa Itu Universal Banking yang Sedang Dikaji OJK?

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
9 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

BI Uji Coba Payment ID bagi Penerima Bansos di Banyuwangi
Personal Finance
2 jam yang lalu

BI Uji Coba Payment ID bagi Penerima Bansos di Banyuwangi

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
8 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit
Perbankan
2 jam yang lalu

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

2

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

5

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rekomendasi Asuransi dari Ahlinya, saat Mulai Kerja, Berkeluarga, hingga untuk Masa Depan

2

Rilis Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

3

Harga Asuransi Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan, Pakar Ungkap Penyebabnya

4

Panin (PNBN) Tawarkan Obligasi Rp3,2 Triliun untuk Ekspansi Kredit, Bunga hingga 6,65%

5

Pakar: Penurunan Defisit Reasuransi Perlu Kajian, Merger Bukan Satu-satunya Solusi