Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

PPATK memblokir e-wallet secara selektif untuk mencegah pencucian uang dari tindak pidana seperti korupsi dan narkotika, dengan fokus pada transaksi mencurigakan.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 20:58
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Ivan Yustiavandana. Usai rekening dormant, kini E-Wallet masuk radar PPATK, ini detailnya./Bisnis-Annisa Nurul Amara
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Ivan Yustiavandana. Usai rekening dormant, kini E-Wallet masuk radar PPATK, ini detailnya./Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pemblokiran dompet digital (e-wallet) tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya diberlakukan pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan penanganan kasus.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, kebijakan tersebut bersifat selektif dan diterapkan ketika ditemukan indikasi tindak pidana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penindakan untuk mencegah dana hasil kejahatan berpindah tangan.

"Ya, misalnya terjadi peretasan lalu uangnya masuk ke e-wallet, pasti akan kami hentikan di sana," ujar Ivan kepada Bisnis, Sabtu (8/9/2025).

Namun, Ivan tidak merinci sejauh mana penelusuran e-wallet dilakukan maupun berapa jumlah e-wallet yang sedang diawasi PPATK. Dia juga tidak menyampaikan ketika ditanyai sudah sampai mana pembahasan terkait pemblokiran e-wallet. 

Menurut catatan Bisnis.com, PPATK sebelumnya pernah membukukan bukti transaksi keuangan mencurigakan dalam bentuk dompet digital (e-wallet) hingga aset digital.  

Pada 2024 yang lalu, Ivan menyebut pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menangani modus pencucian uang dari berbagai tindak pidana. Saat itu dia mengungkap, pihaknya sudah mengidentifikasi modus pencucian uang dari tindak pidana dalam bentuk aset digital hingga e-wallet. 

"Bitcoin segala macam juga termasuk bagian fokus kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa aliran dana, follow the money [bentuk kripto]. Kita juga melakukan kajian ke arah sana. Kita sudah membukukan beberapa e-wallet, kripto, Ethereum, Bitcoin segala macam. Kita sudah masuk ke sana," jelasnya pada rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).

Adapun dari sisi tindak pidananya, Ivan menyebut korupsi dan narkotika masih menjadi tindak pidana asal pencucian uang terbesar di Indonesia. Hal itu berdasarkan national risk assesment yang dilakukan.  

Dia mencontohkan, PPATK memiliki 200 hasil analisis terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan dari narkotika sejak 2021 sampai dengan 2023. Bahkan untuk kuartal I/2024 saja, lembaga intelijen keuangan itu sudah memiliki 31 hasil analisis terkait narkotika. 

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, sebelumnya modus pencucian uang ke dalam e-wallet, e-money serta aset digital sudah terendus pada data terbaru PPATK. 

Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM yang dilaporkan oleh PPATK terkait dengan uang elektronik dan dompet digital mencapai 6.581 laporan dengan jumlah transaksi sebanyak 1.571.485 hingga Mei 2024 lalu. 

Jumlah transaksi tersebut naik signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Data PPATK mengungkap bahwa pada Januari-Mei 2023 jumlah transaksi mencurigakan melalui e-money dan e-wallet hanya 325.563 transaksi atau terjadi kenaikan sebesar 380%. 

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Andhika Anggoro Wening

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya
Perbankan
26 menit yang lalu

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri
Perbankan
5 jam yang lalu

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

PPATK: Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, 90% Sudah Aktif
Perbankan
6 jam yang lalu

PPATK: Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, 90% Sudah Aktif

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117
Asuransi
7 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117
Asuransi
7 jam yang lalu

Kinerja Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

BRI Siap Wadahi Remitansi Rp40 Triliun dari PMI di Taiwan Lewat Cabang Baru Taipei
Perbankan
7 jam yang lalu

BRI Siap Wadahi Remitansi Rp40 Triliun dari PMI di Taiwan Lewat Cabang Baru Taipei

