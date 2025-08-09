Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

Panduan aktivasi rekening dormant BCA, BRI, BNI, dan Mandiri: kunjungi cabang bank, siapkan dokumen identitas, dan hubungi layanan resmi untuk reaktivasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan arahan kepada nasabah untuk melakukan reaktivasi rekening dormant usai selesai dilakukannya proses analisis.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, penghentian sementara rekening bukanlah bentuk hukuman atau penghapusan hak nasabah, melainkan langkah preventif untuk melindungi dana dari potensi penyalahgunaan.

“Proses di PPATK sudah selesai. Selanjutnya, mekanisme aktivasi kembali sepenuhnya berada di bank. Kami mendorong percepatan layanan ini, sambil memastikan rekening yang dilepas aman dari potensi penyalahgunaan,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Bagi nasabah yang rekeningnya masih dormant, PPATK menyarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengunjungi kantor pusat atau cabang bank terdekat.

2. Jika tidak memungkinkan hadir tatap muka, menghubungi layanan resmi bank melalui telepon, email, live chat, atau aplikasi mobile banking.

3. Menyiapkan dokumen identitas dan bukti kepemilikan rekening sesuai ketentuan bank.

PPATK mengimbau masyarakat untuk memastikan data identitas di bank selalu mutakhir, tidak meminjamkan atau menjual rekening kepada pihak lain, serta segera melapor jika menemukan transaksi mencurigakan.

Adapun, PPATK sejak Mei 2025 secara bertahap, telah memberikan arahan resmi kepada perbankan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara transaksi (cabut Hensem) atas rekening dormant, sesuai prosedur yang berlaku.

Hingga saat ini, lebih dari 100 juta rekening atau 90% rekening telah kembali aktif, mayoritas rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu 5 tahun hingga 35 tahun.

Cara Mengaktifkan Rekening Dormant di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI

1. Persiapkan dan buku rekening bank

2. Bawa KTP

3. Bawa juga kartu ATM

4. Pergilah ke kantor cabang bank terdekat

5. Isi formulir mengaktifkan rekening

6. Rekening Anda langsung aktif Kembali

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan bahwa pemblokiran sementara rekening dormant adalah cara mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami memandang langkah pemblokiran sementara rekening dormant oleh PPATK sebagai bentuk perlindungan sistemik dan langkah antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan rekening yang tidak aktif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menuturkan bahwa pengelolaan rekening dormant dilakukan sesuai aturan otoritas yang berlaku dan sudah menjadi praktik rutin industri perbankan.

“Memang ada aturan di mana kami wajib melaporkan rekening yang terindikasi suspicious. Itu hal yang sangat rutin dilakukan, jadi sudah menjadi business as usual,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Hera menambahkan pihaknya akan mengikuti sepenuhnya arahan otoritas terkait kebijakan rekening dormant, termasuk berkoordinasi untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi terkini mengenai ketentuan tersebut.