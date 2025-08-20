Bisnis Indonesia Premium
Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Porseni PNM 2025 ditutup di Jakarta, merayakan HUT RI ke-80. PNM Kendari juara umum. Ajang ini memperkuat kebersamaan dan kolaborasi karyawan.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:27
Penutupan Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) PNM 2025 berlangsung meriah dengan penuh semangat kemerdekaan

Ringkasan Berita
  • Porseni 2025 yang diadakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bertepatan dengan HUT RI ke-80, menutup rangkaian acara dengan PNM Cabang Kendari sebagai juara umum.
  • Mengusung tema #JagaDiriJagaKawanJagaPNM, acara ini melibatkan lebih dari 3.400 peserta dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kebersamaan dan sportivitas melalui berbagai kompetisi olahraga dan seni.
  • Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menekankan bahwa Porseni adalah momentum untuk menumbuhkan kolaborasi dan persaudaraan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan persatuan di lingkungan PNM.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi menutup rangkaian Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 2025 yang digelar bertepatan dengan upacara HUT Republik Indonesia ke-80. Final seluruh cabang olahraga dan seni dilaksanakan pada 16 Agustus 2025 di Kantor Pusat PNM, Jakarta, yang mempertemukan lebih dari 300 finalis dari 62 cabang PNM di seluruh Indonesia. Dalam momen penuh semangat ini, PNM Cabang Kendari berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan lima gelar juara pertama sekaligus membawa pulang piala bergilir Porseni.

Mengusung tema #JagaDiriJagaKawanJagaPNM, Porseni 2025 menjadi wadah bagi lebih dari 3.400 insan PNM untuk memperkuat kebersamaan, kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Setelah melalui tahap kualifikasi yang berlangsung serentak di tujuh kota besar, final di Kantor Pusat PNM menjadi puncak persatuan dan kerja sama antar karyawan dari Sabang sampai Merauke. Ragam kompetisi olahraga dan seni yang digelar, mulai dari futsal, basket, e-sport, vokal grup hingga fotografi, memperlihatkan antusiasme seluruh insan PNM dalam merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa Porseni tidak sekadar ajang kompetisi, tetapi juga momentum inspiratif untuk menumbuhkan semangat kolaborasi. “Porseni bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi wujud nyata bagaimana kita tumbuh bersama, saling peduli, dan menginspirasi satu sama lain. Di sini kita belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah piala, melainkan persaudaraan dan semangat kebersamaan yang kita jaga sebagai satu keluarga besar PNM. Saya yakin, energi positif yang lahir dari Porseni akan menjadi kekuatan untuk membuat kita lebih solid, tangguh, dan terus memberi arti bagi masyarakat.” Ujar Arief.

Dengan semangat kemerdekaan dan nilai kebersamaan yang terjalin di Porseni 2025, PNM optimistis ajang ini akan menjadi titik temu penting dalam membangun budaya kerja yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan. PNM berharap semangat kolaborasi yang lahir dari Porseni dapat terus menginspirasi seluruh insan perusahaan untuk menjaga persatuan, meningkatkan kinerja, dan bersama-sama membawa PNM tumbuh lebih kuat untuk Indonesia maju.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

 

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

