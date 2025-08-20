Bisnis Indonesia Premium
BI Ramal Fed Fund Rate Bakal Turun 2 Kali pada Semester II/2025

BI memprediksi Fed Fund Rate akan turun dua kali pada semester II/2025, masing-masing 25 basis poin, akibat kebijakan tarif impor AS yang memengaruhi ekonomi global.
Dany Saputra
Dany Saputra
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:56
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed), atau Fed Fund Rate, akan turun dua kali pada semester II/2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan moneter di berbagai negara oleh para bank sentral cenderung akomodatif imbas pengenaan tarif impor resiprokal oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Perry, kecenderungan penurunan tingkat inflasi di berbagai negara lebih menunjukkan penurunan permintaan (demand) daripada supply. Hal itu kendati tarif impor yang dikenakan AS oleh beberapa negara bakal memengaruhi volume perdagangan antarnegara.

Situasi dimaksud, terang Perry, juga terlihat di AS di mana inflasi melandai. Sehingga bank sentral mengambil kebijakan yang lebih akomodatif.

"Termasuk kami perkirakan Fed Fund Rate di semester 2 ini akan menurun 2 kali, masing-masing 25 basis poin. Dan ini probabilitasnya itu semakin tinggi," terangnya pada Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Rabu (20/8/2025).

Secara keseluruhan, lanjut Perry, kebijakan tarif impor resiprokal oleh AS akan berdampak ke kondisi pertumbuhan ekonomi global.

BI pun memperkirakan tren ke depan bagi pertumbuhan ekonomi global yakni menurun, sebagaimana inflasi sehingga bank sentral akan lebih akomodatif dalam menentukan kebijakan moneternya.

"Kita perkirakan [pertumbuhan ekonomi global] sebelumnya 3% pada 2025, demikian juga 2026. Dengan kebijakan reciprocal tariff ini ada potensi lebih rendah. Memang dampaknya ke masing-masing negara berbeda-beda," ungkapnya.

Namun, untuk jangka pendek, Gubernur BI sejak 2018 itu memperkirakan ketidakpastian akan tetap memengaruhi pasar keuangan global.

Adapun bagi Indonesia, dia menyatakan dampak pengenaan tarif impor oleh AS sudah mulai terasa.

"Termasuk juga untuk Indonesia yang kebijakan resiprokalnya 19%. Kami pantau terus bagaimana update dari penerapan kebijakan tarif resiprokal tadi," tuturnya.

Adapun hasil RDG BI pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin atau bps menjadi 5%.

 

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
20 menit yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
1 jam yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI
Multifinance
3 menit yang lalu

Pinjaman Paylater di Multifinance Tumbuh 56,26%, Begini Respons APPI

BI Ramal Fed Fund Rate Bakal Turun 2 Kali pada Semester II/2025
Moneter
53 menit yang lalu

BI Ramal Fed Fund Rate Bakal Turun 2 Kali pada Semester II/2025

Kenapa Kredit Bank Masih Seret meski BI Rate Turun? Begini Penjelasan Pengamat
Perbankan
1 jam yang lalu

Kenapa Kredit Bank Masih Seret meski BI Rate Turun? Begini Penjelasan Pengamat

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata
Korporasi
4 jam yang lalu

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka
Multifinance
2 jam yang lalu

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka
Multifinance
2 jam yang lalu

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun
Moneter
2 jam yang lalu

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

