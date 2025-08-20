Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BI Rate Turun Lagi, Ekonom Nilai Bank Sentral Berada di Jalur Pro Growth

Bank Indonesia menurunkan BI Rate 25 bps ke 5% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Inflasi terkendali, rupiah stabil, dan ada ruang penurunan lebih lanjut.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:51
Share
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia alias BI kembali memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,00% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Agustus 2025, Rabu (20/8/2025).

Ekonom senior Ryan Kiryanto menilai keputusan Bank sentral tersebut diambil secara terukur, konstruktif, dan rasional. Bagaimanapun, sambungnya, realisasi maupun ekspektasi inflasi tetap berada dalam target BI sebesar 2,5±1%. 

Selain itu, nilai tukar rupiah relatif stabil dalam kisaran asumsi APBN 2025 sehingga membuka ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan stance kebijakan moneter.

“Keputusan RDG BI Kamis [20/8] secara gamblang menunjukkan stance kuat BI yang pro growth [dukung pertumbuhan ekonomi],” ujar Ryan dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

Dalam risalah RDG, BI juga mengindikasikan terbukanya ruang penurunan BI Rate lebih lanjut demi mendorong penyesuaian suku bunga perbankan, baik simpanan maupun kredit, menjadi lebih akomodatif. Dengan demikian, permintaan kredit produktif seperti investasi dan modal kerja diharapkan meningkat seiring ekspansi produksi dan bisnis.

Ryan menekankan bahwa bauran kebijakan pro pertumbuhan itu relevan di tengah tambahan beban yang dihadapi pengusaha, khususnya eksportir, akibat kenaikan tarif resiprokal 19% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

Baca Juga

“Harmoni kebijakan moneter dan fiskal ini, termasuk kebijakan perpajakan, tentunya membutuhkan dukungan dari aspek kepastian hukum dan kebijakan, stabilitas sosial dan politik, serta birokrasi dan regulasi perizinan investasi yang ramah investor,” tambahnya.

Dengan demikian, Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) ini meyakini investor asing dan domestik tertarik menanamkan modalnya dan berusaha di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai ruang pemangkasan bunga lanjutan masih terbuka pada sisa 2025 meski BI Rate sudah turun setidaknya 75 bps sejak awal 2025. Menurutnya, inflasi tetap terkendali, rupiah stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensial dengan output gap yang negatif.

“BI masih punya ruang untuk pemangkasan tambahan 25 bps sampai akhir tahun. Risiko global memang ada, tapi dengan inflasi yang terkendali dan cadangan devisa memadai, BI punya fleksibilitas untuk terus mendukung pemulihan ekonomi,” jelas Josua.

Adapun dalam RDG itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dari di bawah titik tengah target 4,6–5,4% menjadi di atas titik tengah, yakni sekitar 5,1%. 

Optimisme itu berdasarkan harapan ada peningkatan permintaan domestik yang ditopang bauran kebijakan moneter longgar dan fiskal ekspansif pemerintah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
50 menit yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

Dukung Program Prabowo, BI Sudah Beli SBN Rp186,06 Triliun Tahun Ini

Dukung Program Prabowo, BI Sudah Beli SBN Rp186,06 Triliun Tahun Ini

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?

Perbanas Ungkap Sebab Kredit Bank Belum Moncer meski BI Rate Turun

Perbanas Ungkap Sebab Kredit Bank Belum Moncer meski BI Rate Turun

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

Saham Properti & Konsumer Reli Usai BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%

Saham Properti & Konsumer Reli Usai BI Pangkas Suku Bunga jadi 5%

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 di Kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka
Multifinance
53 menit yang lalu

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun
Moneter
1 jam yang lalu

Genjot Likuiditas, BI Kurangi SRBI Jadi Rp720,01 Triliun

BI Rate Turun Lagi, Ekonom Nilai Bank Sentral Berada di Jalur Pro Growth
Moneter
1 jam yang lalu

BI Rate Turun Lagi, Ekonom Nilai Bank Sentral Berada di Jalur Pro Growth

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata
Korporasi
2 jam yang lalu

PNM Ajak Karyawan Maknai Merdeka dengan Kontribusi Nyata

Nasabah BPR Disky Surya Jaya Harap Tenang, LPS Siap Bayarkan Simpanan
Perbankan
1 jam yang lalu

Nasabah BPR Disky Surya Jaya Harap Tenang, LPS Siap Bayarkan Simpanan

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka
Multifinance
53 menit yang lalu

Porseni PNM 2025 Resmi Ditutup dengan Semangat Merdeka

Perbanas Ungkap Sebab Kredit Bank Belum Moncer meski BI Rate Turun
Perbankan
1 jam yang lalu

Perbanas Ungkap Sebab Kredit Bank Belum Moncer meski BI Rate Turun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BI Kembali Pangkas Suku Bunga BI Rate Jadi 5% pada Agustus 2025

2

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

3

Iuran BPJS Kesehatan Dikabarkan Bakal Naik Bertahap, Cek Tarif Kelas 1, 2 dan 3 Saat Ini

4

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati

5

Konsensus Suku Bunga BI Rate saat Ekonomi Tumbuh di Atas Ekspektasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BI Kembali Pangkas Suku Bunga BI Rate Jadi 5% pada Agustus 2025

2

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

3

Iuran BPJS Kesehatan Dikabarkan Bakal Naik Bertahap, Cek Tarif Kelas 1, 2 dan 3 Saat Ini

4

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati

5

Konsensus Suku Bunga BI Rate saat Ekonomi Tumbuh di Atas Ekspektasi