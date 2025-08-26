Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

LPS menurunkan bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75% dan BPR 6,25%. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:18
Share
Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS pada Selasa (26/8/2025)/tangkapan layar
Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS pada Selasa (26/8/2025)/tangkapan layar
Ringkasan Berita
  • LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin, menjadikan bunga simpanan rupiah di bank umum 3,75% dan di BPR 6,25%, sementara bunga simpanan valas tetap 2,25%.
  • LPS memantau kebijakan Bank Indonesia dan sinyal dari The Fed, dengan kemungkinan menurunkan bunga penjaminan ke level terendah 3,5% seperti saat pandemi Covid-19.
  • Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali memangkas tingkat bunga penjaminan (TBP) pada Agustus 2025. Ke depan tidak tertutup kemungkinan LPS rate bakal kembali diturunkan.

Pada hari ini, Selasa (26/8/2025), LPS mengumumkan penurunan bunga penjaminan periode nonregular sebesar 25 basis poin (bps). Dengan penurunan ini, bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75% dan 6,25% untuk BPR. Sementara, bunga penjaminan simpanan valas di bank umum tetap 2,25%.

Kepala Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya akan terus memonitor perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas perbankan secara umum.

Purbaya menambahkan LPS akan melihat bagaimana Bank Indonesia (BI) mengambil langkah kebijakan ke depannya. Yang jelas, lanjutnya, LPS tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan bank sentral. "Ada ruang yang saya lihat bisa ke 3,5%, sama dengan [tingkat] terendah waktu Covid kemarin," ujarnya dalam konferensi pers.

Purbaya menjelaskan ruang pelonggaran terbuka seiring dengan sinyal penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed), yang kemungkinan dilaksanakan pada September tahun ini.

Jika pemangkasan bunga The Fed itu terealisasi, BI akan lebih berani untuk menurunkan kembali suku bunga. "Artinya, dari sisi moneter akan ada stimulus lagi, kami juga akan ikut. Jadi, itu stimulus tambahan ke perekonomian yang akan mendorong ekonomi tumbuh semakin bagus," katanya.

Baca Juga

Sebagai informasi, bunga penjaminan LPS pernah menyentuh titik terendah pada periode Juli 2021 hingga Mei 2022, yaitu sebesar 3,5% untuk simpanan rupiah di bank umum. Pada periode ini, bunga simpanan rupiah di BPR sebesar 6% dan simpanan valas bank umum sebesar 0,25%.

Adapun pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (20/8/2025) kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Keputusan itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir.

"Dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (20/8/2025).

Kemudian, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility 25 bps menjadi 5,75%.

Menurut Perry kebijakan bank sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
1 jam yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

Saling Kunci Kebijakan Suku Bunga: BI Rate vs LPS Rate

Saling Kunci Kebijakan Suku Bunga: BI Rate vs LPS Rate

Kala LPS Rate Berisiko Mendistorsi Likuiditas Perbankan

Kala LPS Rate Berisiko Mendistorsi Likuiditas Perbankan

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

LPS Jamin 636,77 Juta Rekening Bank per Juni 2025

LPS Jamin 636,77 Juta Rekening Bank per Juni 2025

Bunga LPS untuk Bank Umum Kini di Bawah BI Rate, Apa Sebab dan Dampaknya?

Bunga LPS untuk Bank Umum Kini di Bawah BI Rate, Apa Sebab dan Dampaknya?

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 bps ke 4,00%

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 bps ke 4,00%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah
Perbankan
15 menit yang lalu

Bunga Penjaminan LPS Berpeluang Kembali Turun ke Level Terendah

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun
Perbankan
1 jam yang lalu

LPS Pangkas Bunga Penjaminan 25 Bps ke 3,75% usai BI Rate Turun

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego
Perbankan
2 jam yang lalu

Saham BBRI Ramai Dibeli Investor Asing, BBCA hingga BBKP Dilego

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
24 Agt 2025 | 11:56 WIB

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked
Asuransi
4 jam yang lalu

Allianz Life Beberkan Tantangan Jual Produk Asuransi Unit-Linked

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar
Multifinance
25 Agt 2025 | 14:42 WIB

Hari Perumahan Nasional, PNM Dukung Rumah Layak bagi Nasabah Mekaar

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun
Perbankan
4 jam yang lalu

Bergeming Bunga Bank Digital saat BI Rate Bergerak Turun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

4

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

5

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Nilai Saham Wadirut Danamon Honggo jadi Rp4,04 Miliar, Terima 111.500 Helai dari Program MRT

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Asuransi Getol Tambah Muatan Investasi SRBI, Masih Menarik untuk Tahun Ini?

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

Risiko Pelambatan Bank Jumbo (BMRI, BBNI, BBCA & BBRI) usai BI Rate Dipangkas Lagi

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

KB Kookmin Card Borong Saham Kredit Plus, Kepemilikan jadi 85%

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Membangun Daya Saing dan Profesionalisme Industri Laundry Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Diskon Pajak Rumah Diperpanjang sampai Akhir 2025, Begini Kondisi Penyaluran KPR Terkini

2

Opini WTP ke-7, BPKH Buktikan Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

3

Top 10 Bank Digital Terbesar RI: Seabank Kokoh Teratas, Aset Superbank Melonjak

4

Perubahan Iklim & Kerusakan Lingkungan Ikut Ancam Kualitas Kredit

5

Andre Taulany Ajak Pekerja Lindungi Diri dengan BPJS Ketenagakerjaan