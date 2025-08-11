Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (11/8)

Rupiah melemah ke Rp16.292 per dolar AS pada Senin (11/8/2025). Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada Senin (11/8/2025) dan berada pada level Rp16.292. Simak kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Menyitir data Bloomberg, nilai rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi 0,04% di level Rp16.292. Indeks dolar AS dibuka menguat 0,01% di level 98,18.

Mata uang negara Asia lainnya yang juga dibuka melemah adalah dolar Taiwan dan yuan Tiongkok. Dolar Taiwan mengalami kontraksi 0,17% dan yuan China melemah 0,05%.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya menguat terhadap dolar AS. Dolar Singapura naik 0,05%, won Korea Selatan tumbuh 0,09%, peso Filipina naik 0,21%, atau rupee India yang menguat 0,05% terhadap dolar AS.

Pada penutupan perdagangan terakhir, Jumat (8/8/2025), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkoreksi 0,04% menjadi Rp16.292,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami kontraksi 0,27% di posisi 98,13.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya memproyeksikan dalam perdagangan pada hari ini mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp16.280 hingga Rp16.330 per dolar AS.

Dia menuturkan, pergerakan rupiah pada perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti sentimen dari pidato para pejabat The Fed yang memberi isyarat tentang langkah bank sentral selanjutnya.

Dari dalam negeri, sentimen pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik.

Menurutnya, target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%-6% memerlukan strategi tepat, agar dua mesin utama penggerak ekonomi, yakni sektor pemerintah dan swasta, bisa berjalan seimbang.

Lantas berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (11/8/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.230 dan harga jual sebesar Rp16.250 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.105 dan harga jual Rp16.405. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.03 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.105 dan Rp16.405.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.223 dan Rp16.249 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, bank pelat merah itu mematok harga beli sebesar Rp16.140 per dolar AS dan harga jual Rp16.340 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.230 dan Rp16.260 per dolar AS.

Kemudian pada pukul 10.03 WIB, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual Rp16.375 untuk TT counter. Lalu untuk bank notes ditetapkan harga beli sebesar Rp16.025 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.375 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.233 dan Rp16.248.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.065 dan harga jual Rp16.415. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.065 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.415 per dolar AS.